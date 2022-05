Άρρωστος με καρκίνο ο Πούτιν, σε εξέλιξη πραξικόπημα εναντίον του, υποστηρίζει Ουκρανός στρατηγός

Βέβαιος ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα περάσει ένα σημείο καμπής τον Αύγουστο και θα λήξει νικηφόρα για την Ουκρανία ως το τέλος του έτους, με την ανακατάληψη του Ντονμπάς και της Κριμαίας, εμφανίζεται ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, υποστρατηγός Κιρίλο Μπουντάνοφ.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο Sky News προχωρά σε αποκαλύψεις για όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο του Κρεμλίνου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι βαριά άρρωστος με καρκίνο ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξηγεί ο μόλις 36χρονος Ουκρανός ανώτατος αξιωματικός, θα φέρει την απομάκρυνση του Πούτιν και τη διάλυση της Ρωσίας. «Τελικά θα φέρει αλλαγή ηγεσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση».

Αυτό σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη πραξικόπημα, ερωτάται και απαντά μονολεκτικά: «Ναι». Προσθέτει ότι «κινείται προς τα εκεί και και είναι αδύνατον να σταματήσει».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζει ακόμη ο Μπουντάνοφ, είναι σε «πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σωματικά είναι «βαριά άρρωστος» με «καρκίνο και άλλες ασθένειες».

Αυτά δεν είναι προπαγάνδα, «αυτή είναι η δουλειά μου, αν όχι εγώ, ποιος θα το γνώριζε αυτό;», προσθέτει. Εξάλλου, υπενθυμίζει ο ίδιος, είχε εκτιμήσει σωστά ότι θα γινόταν η ρωσική εισβολή, όταν μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης δημοσίως εξέφραζαν τον σκεπτικισμό τους για το ενδεχόμενο.

