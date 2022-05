Eurovision 2022: Καθηλωτική η Αμάντα Γεωργιάδη συγκλόνισε με την ερμηνεία της - Δείτε βίντεο

Η εμφάνιση της Αμάντας ξεκινά με κοντινά πλάνα στο πρόσωπό της σαν να βλέπουμε όλη την ιστορία να εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια της. Η ίδια είναι καθισμένη σε μία καρέκλα ενώ σταδιακά εμφανίζονται κι άλλες επάνω στη σκηνή σαν να είναι παρατημένες.

Κατά τη διάρκεια ενός μακρινού πλάνου, οι καρέκλες μοιάζουν σαν να λιώνουν κι όλα γύρω να βρίσκονται σε αποσύνθεση. Ταυτόχρονα στο background προβάλλονται πλάνα με ένα ζευγάρι που χορεύει, δίνοντας μία πολύ νοσταλγική νότα σε όλη την εμφάνιση.

Προς το τέλος της ερμηνείας η Αμάντα Γεωργιάδη βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της σκηνής και λευκές δέσμες φωτός λούζουν όλη την παρουσίαση. Μία πολύ λιτή κι επαγγελματική παρουσίαση, που κέρδισε το κοινό και καταχειροκρότησε την Αμάντα για την άψογη κι υποδειγματική ερμηνεία της.

Το «Die Together» αποτελεί μία σύνθεση της ίδιας Αμάντας και του Bjørn Helge Gammelsæter. Το σκηνικό αποτέλεσμα της εμφάνισης της Ελλάδας στην Eurovision επιμελήθηκε ο μετρ του είδους Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος θέλησε να αποτυπώσει τρία στοιχεία: την απουσία, το χωρισμό και τη φθορά. Το φόρεμα της καλλιτέχνιδας επιμελήθηκε η Σήλια Κριαθαριώτη.

