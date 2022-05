Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο Ρώσου στρατιώτη δείχνει το πεδίο των μαχών - «Γινόμαστε κιμάς»

Το βίντεο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, είναι του 23χρονου Yuri Shalaev, αξιωματικού τεθωρακισμένων της Ρωσίας που αψήφησε τις εντολές του Κρεμλίνου να μην χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο βιντεοσκοπώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο βίντεο του Ρώσου, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το όπλο του μπλοκάρει, το όχημά του εξερράγη και μία επιδρομή σε ουκρανική στρατιωτική βάση δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έχει τραβήξει επίσης τα κατεστραμμένα σπίτια και τα ερείπια στην Ουκρανία, ότι απέμεινε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο Ρώσος αξιωματικός τεθωρακισμένων υποστηρίζει επίσης ότι στρατιώτες γίνονται «κομμάτια κρέατος» και «κιμάς» πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Ο 23χρονος Yuri Shalaev συνελήφθη στο Ντονμπάς αφότου πολέμησε επί ένα μήνα στην Ουκρανία και -σύμφωνα πάντα με την Daily Mail- θα ετοίμαζε ταινία για την εισβολή της Ρωσίας.

Δείτε το βίντεο εδω

«Αυτό είναι σπάνιο αφού το 95% των εισβολέων δεν παίρνουν μαζί τους τα κινητά τους», υποστηρίζει από την πλευρά του ο Anton Gerashchenko, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών του Κιέβου. ««Και αν το κάνουν, πολύ λίγοι από αυτούς έχουν smartphone, καθώς οι περισσότεροι προέρχονται από φτωχές περιοχές της Ρωσίας» πρόσθεσε.

Ο 23χρονος που εκπαιδεύτηκε στην ανώτατη στρατιωτική ακαδημία της Μόσχας και βρισκόταν στην Τσετσενία πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Daily Mail. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Yuri Shalaev συνελήφθη στο Ντονμπάς και οι ουκρανικές αρχές μέσω του κινητού του απέκτησαν πρόσβαση σε γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με 172 στρατιώτες οι οποίοι συμμετείχαν στην εισβολή. Στα μηνύματά τους εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για τις μεγάλες απώλειες, την οργή με τον παλαιωμένο εξοπλισμό, τα περιστατικά άρνησης στρατιωτών να πολεμήσουν και την αποστολή ανεπαρκώς εξοπλισμένων στρατευμάτων στη μάχη.

Russian tank officer says soldiers become ‘scraps of meat’ and ‘mince’ https://t.co/VCucPePfy2