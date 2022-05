Άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα πέταξε τούρτα στη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο - Δείτε βίντεο

Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα «λερωμένο» με λευκή κρέμα ή σαντιγί. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που λερώθηκε ήταν το προστατευτικό γυαλί που βρίσκεται μπροστά από το ανεκτίμητο έργο τέχνης, το οποίο φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Να Βίντσι την περίοδο 1503-1519.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Marca, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης μπήκε στην αίθουσα όπου εκτίθεται το αριστούργημα του Ντα Βίντσι με αναπηρικό αμαξίδιο και φορώντας περούκα. Προς έκπληξη όμως των υπόλοιπων επισκεπτών του μουσείου, ξαφνικά σηκώθηκε όρθιος, πλησίασε τη «Τζιοκόντα» και εκτόξευσε εναντίον της την τούρτα.

Όπως επισημαίνει το ισπανικό site, το προσωπικό ασφαλείας του μουσείου έτρεξε αμέσως και απομάκρυνε τον άνδρα από την αίθουσα, ενώ ο κόσμος τριγύρω συνέχιζε να φωτογραφίζει και να τραβάει βίντεο από το παράξενο περιστατικό. Ευτυχώς το συμβάν έληξε γρήγορα, και χωρίς τη παραμικρή ζημιά για τον πίνακα, ο οποίος καθαρίστηκε αμέσως για να συνεχίσουν να τον θαυμάζουν οι φιλότεχνοι που επισκέφθηκαν το μουσείο εχθές, Κυριακή.

Αναρτήσεις στα social media επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του δράστη είχε πιθανώς «ακτιβιστικά κίνητρα», και ότι ο στόχος του (με βάση όσα είπε κατά την «επίθεση») ήταν να διαμαρτηθεί για την καταστροφή του πλανήτη.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM