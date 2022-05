Σκύλος vegan έζησε 189 χρόνια

Έχετε ακούσει για τον σκύλο που έτρωγε λαχανικά, ο οποίος έζησε μέχρι την ώριμη ηλικία των 27; Πρόκειται για 189 σκυλίσια χρόνια!

Η Bramble, ένα blue merle Collie, ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα κέρδισε και το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες όντας ο γηραιότερος σκύλος εν ζωή εκείνη την περίοδο!

Το πιο εκπληκτικό σχετικά με αυτή την ιστορία είναι ότι ο εν λόγω σκύλος ζούσε με μια βίγκαν δίαιτα αποτελούμενη από ρύζι, όσπρια και οργανικά λαχανικά.

Έτρωγε μια φορά την μέρα και ασκούνταν πολύ.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου, Anne Heritage, ήταν φυσικά και η ίδια βίγκαν. Ταΐζε την Bramble ένα μεγάλο μπολ από βίγκαν φαγητό κάθε απόγευμα. Επίσης εξηγεί ότι η Bramble «αποτελεί πηγή έμπνευσης και έχει ως στόχο να δείξει ότι αν τρως τα σωστά πράγματα και αθλείσαι μπορείς να παρατείνεις την ζωή σου».

Επτά ανθρώπινα χρόνια για κάθε ένα σκυλίσιο χρόνο

Η ηλικία των 189 χρόνων προέρχεται από την κοινή χρήση κατά την οποία 7 ανθρώπινα χρόνια αντιστοιχούν σε 1 σκυλίσιο. Παρόλο που αυτή η μέθοδος αμφισβητείται μερικές φορές, όπως και να το μετρήσει κανείς- η Bramble ήταν πραγματικός Μαθουσάλας!

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν υπάρξει και σκυλιά που έχουν ζήσει πολλά χρόνια χωρίς να είναι vegan. Για παράδειγμα, ένα Australian Cattle Dog ονομαζόμενο Bluey έζησε μέχρι την ηλικία των 29 χρόνων και 5 μηνών.

Δεν είναι οι σκύλοι σαρκοφάγοι;

Αν και ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι τα σκυλιά είναι αποκλειστικά σαρκοφάγα, η πραγματικότητα μάλλον είναι αρκετά διαφορετική. Απ’ ό,τι φαίνεται ο σκύλος είναι παμφάγο ον το οποίο εκτός από κρέας μπορεί να ζήσει και με άλλες τροφές. Όπως όλα δείχνουν, αυτό οφείλεται στην πολύχρονη συμβίωση του σκύλου με τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι από την γεωργική επανάσταση και μετά ο άνθρωπος κατανάλωνε ελάχιστες ποσότητες κρέατος, ο σκύλος αναγκάστηκε να προσαρμόσει και αυτός την διατροφή του. Το γεγονός επιβεβαιώνεται μάλιστα και από γενετικές μελέτες. Όπως δείχνουν οι έρευνες, σε αντίθεση με τους λύκους, οι σκύλοι έχουν γονίδια που τους επιτρέπουν να τρέφονται με αμυλούχες τροφές.

Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε για τον οποίο είναι πλέον διαθέσιμες στο εμπόριο vegan σκυλοτροφές όπως η Amifood. Αν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε την διατροφή του σκύλου σας σε κάτι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και τα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη, μην το φοβάστε.

Οι ειδικοί λένε ότι αν κάποιος σκέφτεται να μετατρέψει την δίαιτα του σκύλου του σε χορτοφαγική , είναι καλύτερο για την υγεία του σκύλου να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή του σώματος. Οι άνθρωποι που συνήθως επιλέγουν να το κάνουν αυτό είναι οι ίδιοι χορτοφάγοι ή βίγκαν. Μπορεί κάποιος να είναι χορτοφάγος για λόγους υγείας, για ανθρωπιστικούς λόγους ή για περιβαλλοντικούς λόγους. Μάλιστα ένας μεσαίου μεγέθους κρεατοφάγος σκύλος αποτελεί μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση από ένα SUV εξαιτίας της ποσότητας εδάφους και νερού που απαιτήθηκε για την παραγωγή του κρέατος.

Σε κάθε περίπτωση δεν υποστηρίζουμε ότι ο σκύλος μας ΠΡΕΠΕΙ να είναι χορτοφάγος ή βίγκαν. Καλό είναι να γνωρίζουμε όμως ότι οι σκύλοι ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι απολύτως υγιείς με μια τέτοια δίαιτα.

Και τι γίνεται με τους ανθρώπους και τις χορτοφαγικές δίαιτες;

Πάρα πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι χορτοφαγικές δίαιτες συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η πιο γνωστή είναι η έρευνα που έγινε σε 73.308 άτομα από το 2002 - 2007 και έδειξε ότι οι χορτοφάγοι έχουν πολύ καλύτερη υγεία και λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιοδήποτε λόγο σε σχέση με τους παμφάγους.

Δεν είναι η μόνη όμως:

Έρευνα στην Βρετανία σε 61.566 άτομα που διήρκησε περισσότερα από 12 χρόνια έδειξε ότι οι χορτοφάγοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο από τους παμφάγους.

Επίσης έρευνες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία με συνολικά 76.172 συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χορτοφάγοι έχουν μικρότερο κίνδυνο από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο σε σχέση με όσους τρώνε κρέας.

Αντιστοίχως μελέτη σε 25.698 άτομα που διήρκησε 21 χρόνια δείχνει ότι οι χορτοφαγικές δίαιτες ενδέχεται να μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη.

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και πολλές άλλες έρευνες:

Αν ένας σκύλος μπορεί να ζήσει μέχρι τα 189, μήπως μπορείς και συ;