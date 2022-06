Βίντεο – σοκ με τη στιγμή που άντρας ρίχνει γυναίκα στις γραμμές του μετρό

Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης και σε αυτές φαίνεται ο άντρας να επιτίθεται στη γυναίκα στον σταθμό Jackson Avenue.

Ο άντρας, ο οποίος φορά καπελάκι και λευκό μπλουζάκι, πλησιάζει τη γυναίκα από πίσω, την αρπάζει και τη σπρώχνει στις γραμμές.

Η γυναίκα έπεσε αρχικά στην πλατφόρμα και στη συνέχεια στις ράγες. Περαστικοί τη βοήθησαν να ανέβει ξανά, ενώ ευτυχώς δεν πλησίαζε κάποιος συρμός όταν όλα αυτά τα δραματικά συνέβαιναν.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία αναζητά πληροφορίες για τον δράστη.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M