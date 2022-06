Αβέρωφ Νεοφύτου: «Όσο μας αμφισβητούν, τόσο μας ενώνουν» - «Φτάνει με τα ταμπού: Η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ»

Για μια Κύπρο αξιόπιστη και με ισχυρές περιφερειακές συνεργασίες ειρήνης έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος Πρόεδρος της ΚΔ Αβέρωφ Νεοφύτου από το βήμα του πολιτικού και ιδεολογικού συνεδρίου του Κόμματος.

Αγαπητέ Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη,

Φίλε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη,

Honorable Leader of the European People's Party, my dear friend Manfred Weber,

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Φίλες και φίλοι από όλη την Κύπρο, Περήφανα νιάτα της γαλάζιας γενιάς, Καλωσορίσατε!

Είστε όλες και όλοι εδώ! Με ενθουσιασμό. Με αυτοπεποίθηση. Με πίστη στις ιδέες μας. Που κάνουν πράξη τις ανεξάντλητες δυνατότητες της πατρίδας μας.

Που δίνουν διέξοδο και ευκαιρίες στη νέα γενιά. Ξανά μαζί. Όπως πάντα. Για μια ακόμα δύσκολη μάχη. Από αυτές που είμαστε συνηθισμένοι να δίνουμε και λογάριασαν λάθος. Γιατί, όσο μας αμφισβητούν, τόσο μας ενώνουν. Άλλο τόσο μας δυναμώνουν. Γιατί ξέρουν: Ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η εγγύηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της χώρας μας. Είναι η πυξίδα της πατρίδας μας.

Το αποδείξαμε τα τελευταία εννέα χρόνια, με τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Που ανατρέψατε φίλε Πρόεδρε την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ. Και διαχειριστήκατε με επιτυχία δύο παγκόσμιες κρίσεις. Μια οικονομική και μια υγειονομική. Μας δώσατε διέξοδο και προοπτική στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας μας μετά το 74. Σε ευχαριστούμε Πρόεδρε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έγραψε μαζί σου μια νέα ιστορία νίκης για το συλλογικό καλό.

Φίλες και φίλοι, Την εποχή που έρχεται, την εποχή της αναταραχής, της αβεβαιότητας και των ραγδαίων αλλαγών, η πατρίδα μας έχει και πάλι ανάγκη τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Γιατί έχει ανάγκη από πυξίδα. Καθαρή κατεύθυνση. Σταθερή γραμμή. Και η κατεύθυνση της χώρας βρίσκεται εδώ, συμβολικά, στην πρώτη σειρά: Κύπρος. Ελλάδα. Ευρώπη!

Η Κύπρος είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα η καρδιά μας και η Ευρώπη το μέλλον μας. Πρώτα απ’ όλα μια Κύπρος που θα συνεχίσει αξιόπιστη. Με ισχυρές περιφερειακές συνεργασίες ειρήνης. Που τιμά την ιστορία της και τις συμμαχίες της. Που ξέρει ποια είναι και πού θέλει να πάει. Που λειτουργεί με βάση αρχές. Που δεν κρύβεται. Δεν κλείνει το μάτι στους εισβολείς. Δεν αποφεύγει να πάρει θέση. Δεν πατά σε δύο βάρκες.

Και σταθερά δίπλα μας μια Ελλάδα δυνατή. Κύριε πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε Κυριάκο, Η παρουσία σου μας δίνει δύναμη. Αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Με εσένα στο τιμόνι, η Ελλάδα είναι μια αξιόπιστη, ισχυρή χώρα. Που επιζητεί τη συνεργασία. Αλλά δεν υποχωρεί στην απειλή. Πάλεψες κόντρα στον καιρό. Και τα κατάφερες. Χάρη σε σένα, η Ελλάδα μπαίνει σε έναν νέο, ενάρετο κύκλο ανάπτυξης και σεβασμού. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ανακτούν την αξιοπρέπειά τους. Και κυκλοφορούν ξανά με το κεφάλι ψηλά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, οι Έλληνες της Κύπρου, σε χαιρετούμε με εκτίμηση και θαυμασμό. Γιατί όταν η Ελλάδα είναι δυνατή, μοιραζόμαστε την υπερηφάνεια. Όπως τη νοιώσαμε στην ιστορική σου ομιλία. Όταν το Κογκρέσο όρθιο, σε αποθέωνε! Ναι, αυτή η Ελλάδα μας κάνει περήφανους. Όταν η Ελλάδα είναι δυνατή, η Κύπρος είναι εξίσου δυνατή. Και παράλληλα: όταν η Κύπρος είναι αξιόπιστη, κάνει τις στοχεύσεις της Ελλάδας ευκολότερες.

Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν σήμερα έναν άξονα ειρήνης και ασφάλειας. Δημοκρατίας και συνεργασίας. Στα σύνορα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από τον Έβρο έως το Κάβο Γκρέκο. Με σκοπό την αμοιβαία επωφελή συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής. Μηδενός εξαιρουμένου. Και της Τουρκίας, εάν το επιθυμεί. Αλλά με μια αυστηρή προϋπόθεση: Το σεβασμό της κυριαρχίας και ακεραιότητας κάθε χώρας, και του διεθνούς δικαίου.

Και μαζί μας, η Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το μεγαλύτερο και πιο ιστορικό κόμμα της Ευρώπης. Το κόμμα των Οραματιστών και των Ιδρυτών της Ένωσης. Που πάντα στηρίζει την Κύπρο μας. Καταδικάζει την τουρκική εισβολή. Και ζητά έναρξη των συνομιλιών. Για μια λειτουργική λύση. Χωρίς κατοχικούς στρατούς και τουρκικές εγγυήσεις. Dear Manfred, thank you for being here with us today. Thank you for the firm support you offer to Cyprus and to my party.

Αυτός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, φίλες και φίλοι. Πέρα από τον Αβέρωφ, πέρα από τον οποιονδήποτε. Είναι η ομάδα, το σύνολο. Είναι η ιστορία. Είναι η σιγουριά μας για το σήμερα και το αύριο. Είναι οι αξίες και οι αρχές μας. Οι θέσεις και τα προγράμματά μας. Είναι οι εθνικοί και πολιτικοί αγώνες του λαού μας. Για ελευθερία. Για δημοκρατία. Για βελτίωση της ζωής όλων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι οι μεγάλες επιλογές που καθόρισαν το μέλλον μας. Είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στο όραμα και τη στρατηγική του ιδρυτή μας Γλαύκου Κληρίδη.



Είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Η κοινωνική προστασία. Το ΓΕΣΥ. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις που λύνουν τα χέρια των πολιτών. Και κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είστε όλες και όλοι εσείς που ήρθατε στον προσυνεδριακό μας διάλογο. Σε κάθε γωνιά της ελεύθερης πατρίδας μας. Για να ακούσετε. Να συνδράμετε. Να συζητήσετε. Και να προτείνετε ιδέες και πρακτικές λύσεις για την επόμενη μέρα της Κύπρου μας.

Έτσι γράφουμε εμείς τα πολιτικά και προεκλογικά μας προγράμματα. Ανοικτά. Μαζικά και δημοκρατικά. Αντλούμε από τη μεγάλη δεξαμενή της εμπειρίας και των ιδεών μας. Σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, ανοίγουμε σήμερα ένα νέο κεφάλαιο. Διατυπώνουμε τις ιδέες και το πρόγραμμα που θα εξασφαλίσουν την επόμενη μέρα της Κύπρου. Και όπως πάντα, επιλέγουμε να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στην πατρίδα.

Οι πολίτες έχουν πάθει και έχουν μάθει. Γιατί, ξέρετε, τα εύκολα και μεγάλα λόγια, είναι λόγια κούφια. Απατηλά. Που, σχεδόν πάντα καταλήγουν σε κινδύνους. Και καταστροφές. Ο πολίτης δεν έχει ανάγκη από εύκολα και μεγάλα λόγια. Έχει ανάγκη να προστατευτεί από τους κινδύνους. Έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο και αξιόπιστο κράτος που τον υπηρετεί. Αυτή ήταν και είναι πάντα η θέση μου. Ακόμα κι αν πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα. Γιατί η δική μας πρόταση, φίλες και φίλοι,

στέκεται απέναντι στον λαϊκισμό που καταστρέφει τις χώρες οικονομικά. Και τον ψευτοπατριωτισμό που οδηγεί σε εθνικές περιπέτειες. Στεκόμαστε απέναντι στη δημαγωγία του απολιτίκ και του lifestyle.

Η δική μας πρόταση ακολουθεί τον δρόμο της ευθύνης, όπως προστάζει η ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο πατριωτικός ρεαλισμός του Γλαύκου Κληρίδη μας καθοδηγεί: Και για την εξωτερική μας πολιτική. Και για το εθνικό μας θέμα. Αλλά και για την εσωτερική διακυβέρνηση. Στην οικονομία, είναι εύκολα τα συνθήματα. Οι ευχές και οι υποσχέσεις. Το ξέρουμε αυτό το έργο. Ζήσαμε στο πετσί μας το λαϊκισμό. Και τον πληρώσαμε ακριβά. Με κούρεμα. Χρόνια μνημονιακών υποχρεώσεων και διεθνούς εποπτείας.

Φίλες και φίλοι, Ο δρόμος της κοινωνικής πολιτικής δεν περνά από τα κοινωνικά παντοπωλεία. Περνά μέσα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Νέες και Νέοι, Περνά μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εμείς θέλουμε να παράγεται πλούτος για όλους. Αυτοί, να ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Θέλουν να παραστήσουν τον καλό Σαμαρείτη. Τον καλό Σαμαρείτη όμως, δεν θα τον ήξερε κανένας αν δεν είχε λεφτά να μοιράσει!

Όπως και στο Κυπριακό, ένας είναι ο δρόμος: Συνομιλίες για λύση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μια αποκεντρωμένη ομοσπονδία, όπως έχεις αναφέρει και εσύ άλλωστε, Πρόεδρε. Αυτονομία στις δύο συνιστώσες πολιτείες για τα θέματα της καθημερινότητας. Με πολιτική -όχι αριθμητική- ισότητα. Η κεντρική κυβέρνηση για τα σοβαρά: Μία κυριαρχία. Μία διεθνής προσωπικότητα. Μία ιθαγένεια. Ενιαία οικονομία και κεντρική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Με τη λύση, να μπουν όλες οι χώρες της γειτονιάς μας στην εξίσωση της ενέργειας. Μη εξαιρουμένης της Τουρκίας. Φτάνει με τα ταμπού: Η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ! Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για ασφαλή, ενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο.

Φίλες και φίλοι, Η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη. Η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Η ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη. Αρκεί μια σπίθα για να φέρει την πυρκαγιά.

Ερασιτεχνισμοί και αυτοσχεδιασμοί δεν χωράνε. Χρειάζονται οι σωστοί άνθρωποι και στιβαρά χέρια. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό ξέρουμε από κρίσεις. Πώς να τις διαχειριζόμαστε. Πώς να τις υπερβαίνουμε. Πώς να τις ανατρέπουμε και να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη χώρα μας. Σε λίγους μήνες, οι πολίτες θα επιλέξουν αν θα προχωρήσουμε μπροστά. Ή αν θα γυρίσουμε πίσω.



Μπροστά, με μια Κύπρο σοβαρή και αξιόπιστη. Με συνέχιση της σταθερής πορείας. Με οδηγό την εμπειρία μας. Την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις. Να λύνουμε προβλήματα. Και να φέρνουμε αποτελέσματα. Ή θα τους αφήσουμε να μας πάνε πίσω. Στο άγχος της επιβίωσης. Της επιβίωσης του λαού μας. Της επιβίωσης της ίδιας μας της χώρας. Πίσω, με αυτούς που θέλουν να ανατρέψουν την πορεία που έχουμε. Και, στην αδυναμία τους να σταθούν απέναντί μας, στηρίζουν υποψηφίους που προσφέρθηκαν να αλώσουν την παράταξή μας.

Ας μην κοροϊδευόμαστε: Δύο όχθες υπάρχουν στο ποτάμι της πολιτικής μας ζωής. Από τη μία είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Από την άλλη, η αντιπολίτευση.

Φίλες και φίλοι, Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Με το έργο μας. Με το πρόγραμμά μας. Με τους ανθρώπους μας. Να μιλήσουμε για την ανάγκη της σταθερότητας. Για το σχέδιό μας για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πιο υγιές, πιο διαφανές, πιο βιώσιμο. Να μιλήσουμε για την πράσινη Κύπρο. Για τη ψηφιακή Κύπρο. Για την Κύπρο της αλληλεγγύης.

Ενώπιον μας έχουμε ένα ναρκοπέδιο. Νάρκες είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η κρίση τροφίμων που επιδείνωσε η εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νάρκη είναι η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές στον πλανήτη και την περιοχή μας.

Νάρκη είναι η παράνομη μετανάστευση. Με την Τουρκία να μη διστάζει να εργαλειοποιεί απελπισμένους. Νάρκη είναι ο φόβος ενός νέου κύματος ανεργίας. Νάρκη είναι η νέα τουρκική επιθετικότητα. Και η βίαιη επαναφορά του αναθεωρητισμού.

Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν. Με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Ποιον θέλουν να τους οδηγήσει ώστε να περάσουν με ασφάλεια απέναντι. Για να κτίσουμε την Κύπρο που θέλουμε. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του πολίτη. Κυρίως, έχω εμπιστοσύνη στη δύναμη της παράταξης. Τη δική μας δύναμη. Τη δύναμη όλων μας. Μαζί λοιπόν. Μαζί για την ενότητα. Μαζί για τη νίκη. Μαζί με τους νέους μας. Μαζί για την καλύτερη Κύπρο που μας αξίζει.

Σας ευχαριστώ.