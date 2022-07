Δείτε live: Νέες εικόνες της NASA από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Οι συγκεκριμένες εικόνες, μαζί με τα λοιπά ευρήματα του διαστημικού τηλεσκοπίου θεωρείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι «θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Σύμπαν».

Σε μια από τις νέες φωτογραφίες που λάνσαρε σήμερα, η NASA παρουσιάζει το πλανητικό νεφέλωμα του Νότιου Δακτυλίου: πρόκειται για τμήματα σκόνης και αερίων που αποβάλλονται από «ετοιμοθάνατους» αστέρες οι οποίοι μοιάζουν με τον Ήλιο.

Μια άλλη νέα εικόνα παρουσιάζει μια ομάδα πέντε γαλαξιών που εμφανίζονται κοντά ο ένας στον άλλον στον ουρανό: δύο στη μέση, ένας προς τα πάνω, ένας πάνω αριστερά και ένας προς τα κάτω. Στην εικόνα, οι γαλαξίες είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τους εκατοντάδες πολύ μικρότερους (πιο απομακρυσμένους) γαλαξίες, που διακρίνονται στο βάθος. Και οι πέντε γαλαξίες έχουν φωτεινούς λευκούς πυρήνες.







Τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Κύπρο) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου, η οποία ουσιαστικά δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια!

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: