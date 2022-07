Beyoncé: Εντυπωσιακή είσοδος στο... Tik Tok - Δείτε το πρώτο της βίντεο αφιερωμένο στους θαυμαστές της

Η Μπιγιονσέ ανέβασε το πρώτο της βίντεο στο TikTok και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, για να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους θαυμαστές της, που την έχουν υποστηρίξει τόσο όλα αυτά τα χρόνια, όσο και στο νέο τραγούδι της «Break My Soul».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok στις 17 Δεκεμβρίου 2021, αλλά μέχρι και σήμερα η σελίδα της παρέμενε δίχως περιεχόμενο.

Η Μπιγιονσέ έκανε την πρώτη ανάρτησή της στη δημοφιλή πλατφόρμα και δημοσίευσε βίντεο που συγκεντρώνει αποσπάσματα από αναρτήσεις θαυμαστών της στο TikTok που τραγουδούν και χορεύουν το «Break My Soul».

Στο βίντεο δεν εμφανίζεται η ίδια η Μπιγιονσέ, όμως παρατηρούμε γνωστά πρόσωπα, όπως η Cardi Β, η οποία στο δικό της απόσπασμα τραγουδά τον στίχο «in case you forgot how we act outside».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε, ότι είναι «χαρούμενη» από την αντίδραση του κόσμου στο νέο τραγούδι της.

«Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη για το “Break My Soul”», ανέφερε η 40χρονη τραγουδίστρια, κάνοντας tag όλους τους χρήστες του TikTok που έχουν συμπεριληφθεί στο βίντεο της.

Η Μπιγιονσέ έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 3,3 εκατομμύρια followers στον λογαριασμό της στο TikTok και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς.

Μάλιστα, πλέον οι χρήστες της εφαρμογής θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στα βίντεο που δημιουργούν ολόκληρη τη δισκογραφία της τραγουδίστριας, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών επιτυχιών της «Halo» και «Single Ladies» και του ολοκαίνουργιου τραγουδιού «Break My Soul».

Το «Break My Soul» είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της Beyoncé με τίτλο «Renaissance», που θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου και έγινε το εικοστό τραγούδι στην καριέρα της τραγουδίστριας, που εμφανίζεται στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Η Μπιγιονσέ είναι πλέον μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον και το Πόλ Μακάρντεϊ, οι τρεις μοναδικοί σόλο καλλιτέχνες στην ιστορία των charts του Billboard που έχουν στο ενεργητικό τουλάχιστον είκοσι Top 10 επιτυχίες στο Hot 100.

