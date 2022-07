Παντρεύτηκαν Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ

Το περιοδικό TMZ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο γάμο, καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη να φορά ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, καθώς ψώνιζε ένα κατάστημα μαζί με την 14χρονη κόρη της.

Μάλιστα πριν από λίγο καιρό η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό το πράσινο δαχτυλίδι της αφήνοντας τη φράση «Είσαι τέλειος», να συνοδεύει τη φωτογραφία.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ αρραβωνιάστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2002, αλλά χώρισαν το 2004. Οι δύο τους συνέχισαν να μην έχουν επαφές μέχρι και την επανασύνδεση που ήρθε να ταράξει τη σόουμπιζ. Οι δυό εδώ και λίγο παρπάνω από έναν χρόνο δείχνουν ευτυχισμένοι και ο έρωτας τους επισφραγίστηκε σήμερα με όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.

Ben Affleck and Jennifer Lopez say "I do" in Sin City ... the couple is married, and tying the knot in the desert of Nevada no less. https://t.co/wXreL80yB3