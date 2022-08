Υποδέχθηκαν κρουαζιερόπλοιο στη Λεμεσό, με χορούς και ντυμένοι με κυπριακή παραδοσιακή στολή

Με χορούς και τραγούδια από καλλιτέχνες ντυμένους με την κυπριακή παραδοσιακή στολή, έγιναν δεκτοί στο λιμάνι της Λεμεσού οι περίπου 2.200 ταξιδιώτες, που αποβιβάστηκαν το πρωί του Σαββάτου από το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas της Royal Caribbean, που πραγματοποιεί 7ήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η ειδική τελετή διοργανώθηκε από τον Δήμο Λεμεσού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και την DP World Limassol, στην αίθουσα επιβατών.

Οι ταξιδιώτες του Rhapsody of the Seas, προστίθεται, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κουμανταρία και κυπριακά εδέσματα, καθώς και να φωτογραφηθούν σε χώρο που στήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Τους ταξιδιώτες υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ο Διευθυντής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής της Royal Caribbean, Χρίστος Καραβός και ο Εμπορικός Διευθυντής της DP World Limassol, Λάζαρος Χαραλάμπους.

Σε σύντομο χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης, καλωσόρισε τους ταξιδιώτες και αναφέρθηκε στην πληθώρα επιλογών που προσφέρει η πόλη στον επισκέπτη, καθώς και στα σημαντικά οφέλη που αποκομίζει η Λεμεσός, αλλά και η Κύπρος ευρύτερα, από την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, θα ακολουθήσουν και άλλες τελετές υποδοχής επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού και για άλλες μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρων, που επιλέγουν την πόλη ως λιμάνι αφετηρίας.

Κατά την περσινή χρονιά, το κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean «Jewel of the Seas» πραγματοποίησε 17 επταήμερες κρουαζιέρες από τη Λεμεσό και εξυπηρέτησε πέραν των 23 χιλιάδων επιβατών, οι οποίοι ενίσχυσαν την οικονομική δραστηριότητα και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες εργοδότησης στη χώρα. Το 2022 και το 2023 η Λεμεσός αποτελεί ξανά βάση, αυτή τη φορά για το Rhapsody of the Seas.

