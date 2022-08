Τζόνι Ντεπ: Η δίκη εναντίον της Άμπερ Χερντ θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη

Σύμφωνα με άρθρο της Marca, η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σε μια νέα φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το σετ, όπου θα γυριστεί το επεισόδιο, ο κεντρικός χαρακτήρας της Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ) συνοδεύει μια γυναίκα (Τζούλια Γκολντάνι Τέλες) σε μια δικαστική αίθουσα, όπου υπάρχουν αρκετοί φωτογράφοι και θαυμαστές.

Δείτε την πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε

‘Law and Order: SVU’ will reportedly be featuring a case inspired by the Johnny Depp and Amber Heard defamation trial. pic.twitter.com/zKEceqV8tr