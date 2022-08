Αυτές οι εφαρμογές που απειλούν τα κινητά μας – Ποιες πρέπει να σβήσουμε τώρα

Τα σύγχρονα κινητά smartphones με τις άπειρες δυνατότητες έχουν αλλάξει εντελώς την ζωή μας, όμως αντιμετωπίζουν και δεκάδες προκλήσεις σε ότι αφορά την ασφάλεια που προσφέρουν στους χρήστες τους.

Όντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και μέσο διακίνησης πολύτιμων πληροφοριών για την προσωπική μας ζωή, τα κινητά μας είναι και μία “κερκόπορτα” για όσους θέλουν με κακόβουλο τρόπο να τις εκμεταλλευτούν.

Η γνωστή εταιρία κυβερνοασφάλειας και εξέλιξης antivirus λογισμικών, η Bitdefender, έδωσε στην δημοσιότητα μία νέα λίστα με 35 εφαρμογές οι οποίες είναι ύποπτες για διάφορες κακόβουλες λειτουργίες δια μέσου των κινητών μας.

Αν και τα ψηφιακά καταστήματα όπως το Play Store της Google για τους χρήστες των κινητών Android κάνουν ότι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, οι προγραμματιστές των συγκεκριμένων εφαρμογών βρίσκουν πλάγιους τρόπους για να ξεγελάσουν τους μηχανισμούς ασφαλείας αλλά και τους χρήστες των κινητών.

Για παράδειγμα, πολλές από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούν εικονίδια ή περιγραφές οι οποίες είναι σχεδόν ίδιες με αντίστοιχες γνωστών και καταξιωμένων εφαρμογών, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπερδεύεται και τελικά να τις εγκαθιστά στο κινητό του κατά λάθος.

Από κει και πέρα, όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν διαφορετικούς τρόπους για να “εισβάλλουν” μέσα στο κινητό και να λειτουργούν με κακόβουλο τρόπο.

Πολλές από αυτές είτε αλλάζουν εικονίδιο είτε “εξαφανίζονται” χωρίς να γίνονται ορατές, λειτουργώντας με υπόγειο τρόπο στο υπόβαθρο.

Τις περισσότερες φορές αυτές οι εφαρμογές έχουν ως στόχο την προβολή διαφημίσεων χωρίς την συγκατάθεση του χρήστη έτσι ώστε ο προγραμματιστής τους να κερδίζει χρήματα.

Σε άλλες περιπτώσεις οι εφαρμογές αυτές διακινούν πολύτιμες πληροφορίες για τον χρήστη, κάτι που γίνεται εν δυνάμει επικίνδυνο, ιδίως αν καταφέρουν και αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιμα προσωπικά δεδομένα όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.

Ένας από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη που κάνουν οι χρήστες είναι να εμπιστεύονται άλλες πηγές λήψης εφαρμογών πέρα από το Google Play. Υπάρχουν σύμφωνα με έρευνες πάνω από 700 ιστότοποι που λειτουργούν ως τέτοια καταστήματα, οι οποίοι δεν ελέγχουν το περιεχόμενο των εφαρμογών και μπορούν να εξαπατήσουν τους χρήστες με κακόβουλες εφαρμογές γεμάτες με malware.

Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα σε χρήστες Android και όχι iPhone, καθώς το περιβάλλον της Google είναι πιο ανοιχτό και εύκολο στο να γίνουν αυτές οι κακόβουλες επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την Bitdefender η λίστα των 35 εφαρμογών που ακολουθεί είναι η τελευταία εσοδεία από αυτές που θεωρεί ως “ύποπτες” για κακόβουλες ενέργειες. Και καλεί όσους χρήστες τις έχουν ήδη κατεβάσει στο κινητό τους να της σβήσουν το συντομότερο δυνατό.

Οι εφαρμογές αυτές είναι οι εξής:

Walls light – Wallpapers Pack: 100K+

Big Emoji – Keyboard: 100K+

Grad Wallpapers – 3D Backdrops: 100K+

Engine Wallpapers – Live & 3D: 100K+

Stock Wallpapers – 4K & HD: 100K+

EffectMania – Photo Editor: 100K+

Art Filter – Deep Photoeffect: 100K+

Fast Emoji Keyboard: 100K+

Create Sticker for Whatsapp: 100K+

Math Solver – Camera Helper: 100K+

Photopix Effects – Art Filter: 100K+

Led Theme – Colorful Keyboard: 100K+

Keyboard – Fun Emoji, Sticker: 50K+

Smart Wifi: 10K+

My GPS Location: 10K+

Image Warp Camera: 100K

Art Girls Wallpaper HD: 100K+

Cat Simulator: 50K+

Smart QR Creator: 10K+

Colorize Old Photo: 500+

GPS Location Finder: 100K

Girls Art Wallpaper: 10K+

Smart QR Scanner: 50K+

GPS Location Maps: 100K

Volume Control: 50K+

Secret Horoscope: 10K+

Smart GPS Location: 10K+

Animated Sticker Master: 100K

Personality Charging Show: 100K

Sleep Sounds: 100K

QR Creator: 10K+

Media Volume Slider: 10K+

Secret Astrology: 10K+

Colorize Photos: 10K+

