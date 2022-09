Είναι «κακιά πεθερά» η Βικτόρια Μπέκαμ; «Εκλεψε» το τραγούδι των νεόνυμφων στον γάμο του γιου της

Η Νίκολα Πέλτζ ξέσπασε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εκδήλωσης, αφού σύμφωνα με την Daily Mirror, η πεθερά της, Βικτόρια Μπέκαμ, «έκλεψε» το τραγούδι που είχαν επιλέξει οι νεόνυμφοι για τον πρώτο τους χορό.

Όπως αναφέρεται, η Νίκολα Πελτζ έφυγε νευριασμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα κτήμα στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά της, με τη συμπεριφορά της πεθεράς της.

The reason for the 'feud' between Victoria Beckham and Nicola Peltz has been revealedhttps://t.co/xLXZpsjEBl — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 3, 2022

Η νύφη ξέσπασε μάλιστα και σε κλάματα, αφού η Βικτόρια Μπέκαμ, άλλαξε το τραγούδι για τον πρώτο χορό των νεονύμφων.

Όπως είχε προγραμματιστεί για τον πρώτο του χορό μετά τον γάμο, το ζευγάρι θα απολάμβανε το κομμάτι «You Sang To Me», το οποίο θα τραγουδούσε ζωντανά ο Αμερικανός τραγουδιστής Μάρκ Άντονι, κάτι που φαίνεται να άλλαξε κατόπιν αιτήματος της Βικτόρια Μπέκαμ. Αργότερα ακολούθησε και μία μικρή ομιλία του ίδιου του τραγουδιστή, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τη μητέρα του γαμπρού: «Το τραγούδι ήταν απλώς μια ωδή στη Βικτόρια και το πόσο φοβερή είναι» είπε ο Μαρκ Άντονι.

Μάλιστα τονίστηκε στα δημοσιεύματα, ότι το συγκεκριμένο συμβάν έφερε δάκρυα στα μάτια της Νίκολα Πέλτζ: «Ξέσπασε ξαφνικά στη μέση της γαμήλιας δεξίωσης με την αδερφή της, Μπρίτανι, και τη μαμά της και έκλαιγε» αναφέρει η πηγή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μια άλλη πηγή συμφώνησε στα παραπάνω και πρόσθεσε ότι η Πελτζ ήταν αναστατωμένη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και ότι η πεθερά της «έκλεψε» το τραγούδι των νεόνυμφων. «Η Βικτόρια “έκλεψε” το τραγούδι τους, για να το προσαρμόσει στον χορό της μητέρας και γιου».

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Η 27χρονη Πελτζ παντρεύτηκε τον Απρίλιο τον 23χρονο Μπρούκλιν Μπέκαμ, τον μεγαλύτερο γιο της Βικτόρια και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ, και από τότε τα δημοσιεύματα μιλούν συχνά για διαμάχη ανάμεσα σε πεθερά και νύφη. Τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο κυρίες, όπως αναφέρεται, είχαν μάλιστα εμφανιστεί ακόμη και πριν από τον γάμο.

«Δεν αντέχουν η μια την άλλη και δεν μιλάνε» είπε πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας. «Η προετοιμασία του γάμου ήταν φρικτή».

Rumours of tension are just not abatinghttps://t.co/hJDECJ2j4w — YOU Magazine (@YouMagazine) September 2, 2022

Ακόμα αναφέρεται ότι η Πελτζ, η οποία είναι η ηθοποιός και κόρη του Νεοϋορκέζου δισεκατομμυριούχου Νέλσον Πελτζ, δεν ήθελε η πεθερά της «να συμμετέχει στον σχεδιασμό και δεν ενημέρωνε τη Βικτόρια για τίποτα. Η επικοινωνία ήταν ελάχιστη».

Η σχέση τους, με βάση τα όσα αναφέρονται στον ξένο Τύπο, έχει μετατραπεί σε ένα «ασταμάτητο μικροπρεπές δράμα». Οι πηγές υποψιάζονται ότι η Πελτζ μπορεί να ζηλεύει την πεθερά της, διότι είναι παγκοσμίως γνωστή και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη που τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, καμία από τις δύο γυναίκες δεν έχει τοποθετηθεί ανοιχτά και δεν έχει δικαιολογήσει τα όσα αναφέρουν οι πηγές. Το μόνο που έχει αναφερθεί σε συνέντευξη της Νίκολα Πελτζ, είναι ότι οι σχέσεις τους είναι καλές και πως οι φήμες πυροδοτήθηκαν, καθότι δεν φόρεσε ένα νυφικό διά χειρός της πεθεράς της. Μεταξύ άλλων η ίδια τόνισε στο Variety: «Πήγαινα και ήθελα πολύ να μου φτιάξει το νυφικό, όμως λίγους μήνες αργότερα, συνειδητοποίησε ότι το ατελιέ της δεν μπορούσε να το κάνει, οπότε έπρεπε να διαλέξω άλλο φόρεμα. Δεν είπε ότι δεν μπορείς να το φορέσεις, δεν είπα ότι δεν θέλω να το φορέσω. Από εκεί ξεκίνησαν όλα».

Nicola Peltz Breaks Her Silence on Her Relationship with Victoria Beckham https://t.co/d0A8Oewwof — Harper's Bazaar (@harpersbazaarus) August 10, 2022

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα