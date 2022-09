Το «Parasyte: The Grey» είναι η νέα κορεάτικη σειρά του Netflix

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από αγνώστου ταυτότητας παράσιτα που ζουν από ξενιστές ανθρώπους και προσπαθούν να γίνουν πιο δυνατοί. Τη στιγμή που αρχίζουν να διαταράσσουν την κοινωνία, μια ομάδα ανθρώπων κηρύσσει πόλεμο ενάντια στο αναδυόμενο κακό.

Η πρωτότυπη σειρά βιβλίων κόμικ του Χιτόσι Ιγουάκι Parasyte με θέμα επιθετικές μορφές ζωής που κυριεύουν και ελέγχουν ανθρώπινα σώματα έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε πάνω από 20 περιοχές και χώρες. Η ιστορία, που ξεχειλίζει από φαντασία και φιλοσοφικά θέματα, γέννησε προσαρμογές κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης που αγαπήθηκαν από πολλούς φαν. Τώρα, τα κόμικ συνεχίζουν να εμπλουτίζονται στα χέρια το Γέον Σανγκ-χο, ενός λαμπρού Κορεάτη σκηνοθέτη που έχει γίνει διάσημος για πολλές σημαντικές ταινίες και σειρές.

Ο Ρίου Γιονγκ-τζάε, ο σεναριογράφος της σειράς Η Τέλεια Ληστεία: Κορέα, που κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου Top 10 με τις (μη αγγλόφωνες) σειρές του Netflix μέσα σε τρεις μέρες μετά την κυκλοφορία της, θα γράψει αυτήν τη συγκλονιστική ιστορία μαζί με τον Γέον.

