The Winchesters: Δείτε το trailer για το prequel του Supernatural

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο ιστότοπος, ο Ackles κρατάει ένα ημερολόγιο, που εικάζεται ότι είναι η πηγή των ιστοριών του “The Winchesters” και κάθεται δίπλα στη Chevy Impala του.

Get an exclusive look at @JensenAckles' return to #DeanWinchester in @TheCW's #TheWinchestershttps://t.co/xxqoCivdWs