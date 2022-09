Η Κύπρια που...φίλησε τον βασιλιά Κάρολο – «Έπρεπε να το κάνω...» - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του ολόκληρης ημέρας ως νέος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επέστρεψε στο Λονδίνο την Παρασκευή και αφού έφτασε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσουν τα σέβη τους καθώς το στέμμα περνά από τη μια γενιά στην άλλη.

Ο 73χρονος Κάρολος αντάλλαξε χειραψίες και λόγια με κάποιους από τους παρευρισκόμενους. Μια θαυμάστρια του, η Κύπρια Τζένη Ασημίνου, δεν έμεινε μόνο σε αυτό αλλά έδωσε και φιλί στον νέο Βασιλιά.

Η Jenny Assiminios μιλώντας σε βρετανικά μέσα δήλωσε πως ήταν πάντα θαυμάστρια του Κάρολου. «Ήμουν πολύ νευρική, αλλά ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι ερχόταν προς το μέρος μου», ανέφερε στην Daily Mail. «Λατρεύω τη βασιλική οικογένεια», είπε, «πάντα τους παρακολουθώ».

Ευχαρίστησε δε το Θεό που είδε από κοντά τον βασιλιά Κάρολο και κατάφερε να τον φιλήσει.

A woman who gave King Charles III a peck on the cheek as he greeted the crowd before entering Buckingham Palace told CNN why she decided to kiss him. https://t.co/fjhi1gUi2y pic.twitter.com/vhtdWH4JTn