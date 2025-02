Η εποχή του YOLO φθίνει – Η εποχή του YONO έρχεται

Η τάση αυτή επικεντρώνεται στη μείωση των περιττών δαπανών και στην ιεράρχηση της βασικής κατανάλωσης, ενώ φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με το σημερινό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, υψηλών συναλλαγματικών ισοτιμιών και υψηλών επιτοκίων, που αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα.

«Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγορές μεταχειρισμένων ειδών, χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα αντί για ταξί και νοικιάζουν διάφορα έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές», αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το CNN.

Η τάση ‘You Only Need One’ φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία του μινιμαλισμού και του να επικεντρώνεσαι σε ό,τι έχει πραγματική αξία. Σε μια κοινωνία όπου η υπερκατανάλωση είναι η κανονικότητα, το YONO μοιάζει να μας καλεί να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητές μας και να ανακαλύψουμε τη δύναμη του να έχουμε μόνο τα απαραίτητα. Βέβαια, η ιδέα του ΥΟΝΟ δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ή την απόκτηση αντικειμένων, αλλά και τις προσωπικές μας επιλογές στη ζωή. Από τη σχέση μας με τους ανθρώπους μέχρι την επαγγελματική μας πορεία, το YONO προτρέπει να αναζητούμε μόνο εκείνο που είναι αυθεντικό και πραγματικά μας ταιριάζει.

Στην ουσία το YONO προτείνει μια απλοποιημένη και απλουστευμένη ζωή.

Πώς ξεκίνησε το YONO

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC ένας λόγος για την άνθιση της τάσης του YONO είναι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία μας, με την αλλαγή στη νοοτροπία να αλλάζει στη διάρκεια της πανδημίας του Covid, αλλά τώρα να μεταλάσεται ξανά

«Η πανδημία του Covid έδειξε σε όλους μας ότι η ζωή δεν συνεχίζεται για πάντα», δήλωσε ο Sameer Samana, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της παγκόσμιας αγοράς στο Wells Fargo Investment Institute. «Η προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση που θα αργήσει πολύ να έρθει και θα μπορούσε μην υπάρξει καν, άλλαξε τη νοοτροπία μας. Οι άνθρωποι ήθελαν να ζήσουν τη στιγμή (YOLO). Τώρα, 5 χρόνια μετά η αλόγιστη σπατάλη φτάνει σε ένα τέλος.

Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να πληρώνουν για συναυλίες της Taylor Swift και αεροπορικά εισιτήρια, αλλά περιορίζουν τα έξοδά τους σε άλλος τομείς και ψάχνουν πάντα την οικονομική λύση σε καθημερινές ανάγκες».

Γιατί είναι τόσο δημοφιλές

Η δημοφιλία του trend μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους λόγους. Τα οικονομικά, φαίνεται να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία σε αυτούς. Ωστόσο, οι πιο βιώσιμες επιλογές που έχουμε πλέον όλοι σε διάφορους τομείς στη ζωή μας, η ανάγκη για περιορισμού της κατανάλωσης, αλλά και η επιθυμία για πιο απλές εμπειρίες συμβάλλουν στο να γίνει το YONO αρκετά αποδεκτό από πολλούς και γρήγορα.

Επιπλέον, το YONO προωθεί τη φιλοσοφία ότι μπορείς να βρεις ικανοποίηση με το να έχεις μόνο τα απαραίτητα, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει να τρέχεις πίσω από τις τελευταίες τάσεις ή προσδοκίες των άλλων. Έτσι μοιάζει απολύτως κατάλληλο για όσους αναζητούν τη σύνδεση με το ένα σωστό πράγμα ή άτομο και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επιλέγοντας να αποκτήσετε λιγότερα και ποιοτικότερα αντικείμενα, μειώνετε την πιθανότητα να συμβάλλετε στην αύξηση των τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές και τους ωκεανούς.

Φυσικά, στην προώθησή του ρόλο παίζουν τα social media. Οι influencers και οι δημιουργοί περιεχομένου που ακολουθούν το YONO ή τον minimal τρόπο ζωής συχνά προβάλλουν αυτή τη φιλοσοφία μέσα από τις πλατφόρμες τους, όπως το Instagram και το TikTok. Ειδικά στο TikTok, παρατηρείται ένα κύμα υιοθέτησης απλών τρόπων ζωής και ιδεών γύρω από την προσωπική ευτυχία και την αποδοχή του «ενός» ως ιδανικού. Ο όρος κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να μοιράζονται τα προσωπικά τους ταξίδια προς την απλότητα και την εσωτερική ισορροπία.

Πηγή: marieclaire.gr