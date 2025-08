VIDEO - Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στην Καμτσάκτα «ξύπνησε» ηφαίστειο που κοιμόταν πάνω από 500 χρόνια

Το ηφαίστειο Κρασενινίκοφ στην Καμτσάτκα εκτόξευσε αργά το Σάββατο και την Κυριακή ένα σύννεφο τέφρας που έφτασε σε ύψος τα έξι χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν απειλές για κατοικημένες περιοχές, δήλωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.

Η τελευταία καταγεγραμμένη έκρηξη του Κρασενινίκοφ ήταν περίπου το 1463 συν/πλην 40 χρόνια.

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση, ένας άλλος μεγάλος σεισμός στη Ρωσία οδήγησε σε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε τρεις περιοχές της Καμτσάτσκα. Ο σεισμός των 7,0 βαθμών της Κυριακής που έπληξε τις Κουρίλες θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύματα έως και 18 εκατοστών, ανέφερε το υπουργείο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα σημεία.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG