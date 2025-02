Μήνυμα συμπαράστασης ΠτΔ σε Σουηδία: «Ανούσιες, βίαιες πράξεις όπως αυτή δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

«Ανούσιες, βίαιες πράξεις όπως αυτή δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας και τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν καταφύγια ασφάλειας και μάθησης. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους καθώς είμαστε αλληλέγγυοι με τον σουηδικό λαό», έγραψε στο X o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Devastated by the tragic events in Örebro.



Senseless, violent acts such as this have no place in our societies & schools must remain sanctuaries of safety and learning.



My thoughts are with the victims & their families as we stand solidarity with the Swedish people @SwedishPM