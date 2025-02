Netflix: Αποκαλύφθηκαν οι μυστικοί κωδικοί για «κρυμμένες» ταινίες - Δείτε λίστα

Μπορεί ο κολοσσός του streaming να κατηγοριοποιεί το περιεχόμενό του σε είδη (π.χ κωμωδίες), ωστόσο, αρκετές φορές οι χρήστες επιθυμούν μία πιο εκλεπτυσμένη και εξειδικευμένη επιλογή αναζήτησης.

Το μυστικό μενού στο Netflix με τις κρυμμένες ταινίες

Ε, λοιπόν, αυτοί οι χρήστες είναι τυχεροί, καθώς υπάρχει ένα μυστικό μενού στο Netflix που περιέχει εκατοντάδες κρυμμένους τίτλους που δεν υπάρχουν στην κυρίως πλατφόρμα.

Ο εναλλακτικός κατάλογος είναι προσβάσιμος με τη χρήση κωδικών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο είδος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχουν 2 τρόποι πρόσβασης στις μυστικές συλλογές:

Μπορείτε να το κάνετε από οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας πληκτρολογώντας « netflix.com/browse/genre/ » στη διεύθυνση URL και προσθέτοντας έναν μοναδικό κωδικό ID.

Μπορείτε να το κάνετε από οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας πληκτρολογώντας « » στη διεύθυνση URL και προσθέτοντας έναν μοναδικό κωδικό ID. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε το Netflix σε τηλεόραση, μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό στη γραμμή αναζήτησης. Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ.

Οι κωδικοί είναι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν κατηγορίες, οι οποίες είναι κρυμμένες στη βιβλιοθήκη του Netflix και παραπέμπουν σε περιεχόμενο που προσφερόταν στις πρώτες μέρες της εταιρείας.

Στον κύριο ιστότοπο ή την εφαρμογή, το Netflix χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που προσαρμόζει την εμπειρία της αρχικής σελίδας κάθε συνδρομητή συλλέγοντας τα ενδιαφέροντα του χρήστη και τα δεδομένα ιστορικού προβολής.

Netflix - Οι ανάγκες γεννούν τις κατηγορίες

Το Netflix εισήγαγε τις κατηγορίες για να «βοηθήσει τα μέλη μας να βρουν τις σωστές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες στη στιγμή», δήλωσε η εταιρεία στο Tom's Guide.

Η υπηρεσία streaming συνέχισε να επεκτείνει τις κατηγορίες της και μία από αυτές εμπνεύστηκε από ένα σκετς του Saturday Night Live το 2022.

Στο σκετς, ο Πιτ Ντέιβιντσον, ο Κρις Ρεντ, ο μουσικός καλεσμένος Γκούνα και ο ηθοποιός Σάιμον Ρεξ επέκριναν τη διάρκεια ορισμένων ταινιών, όπως η τετράωρη ταινία Once Upon A Time In America και η τρίωρη ταινία Heat.

Μετά το σκετς, το Netflix έκανε quote-tweet στο μουσικό βίντεο του SNL «Short-ass Movies», προσθέτοντας τη λεζάντα «Good idea» και έναν σύνδεσμο προς τη νέα κατηγορία που θα φιλοξενεί μόνο ταινίες με λογική διάρκεια.

Το «Short-ass Movies» (στο ελληνικό Netflix «ταινίες κάτω των 90 λεπτών») περιλάμβανε την ταινία Liar Liar του Τζιμ Κάρεϊ το 1997, την ταινία Happy Gilmore του Άνταμ Σάντλερ και την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων Hotel Transylvania - όλες με διάρκεια κάτω των 90 λεπτών.

Η εταιρεία εισήγαγε επίσης την κατηγορία «Truth Is Stranger Than Fiction» (μτφρ. Η αλήθεια είναι πιο παράξενη από τη φαντασία), ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ όπως το Made In America που θέτει στο επίκεντρο τη ζωή, την καριέρα και τη δίκη για τη δολοφονία του O.J. Simpson και το ερευνητικό ντοκιμαντέρ Files Of The Unexplained.

Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: «Watch In One Night», μια σύντομη τηλεοπτική σειρά που διαρκεί λιγότερο από τέσσερις ώρες και «Watch In One Weekend», η οποία τηλεοπτικές σειρές που διαρκούν από τέσσερις έως 10 ώρες.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr