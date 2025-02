«Μοντόγια, σε παρακαλώ!»: Viral παίκτης ισπανικού ριάλιτι και οι αντιδράσεις του, όταν είδε την κοπέλα του να τον απατά - Δείτε βίντεο

Γιατί, όμως, έχει γίνει viral και η ατάκα αυτή υπάρχει σε αναρτήσεις ακόμα και επίσημων λογαριασμών μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων, αλλά και του ισπανικού Netflix;

Όλο αυτό ξεκίνησε από το ισπανικό ριάλιτι «La Isla de las Tentaciones», στο οποίο ζευγάρια ταξιδεύουν σε ένα τροπικό νησί για να δοκιμάσουν τις σχέσεις τους.

Στο τρίτο επεισόδιο του ριάλιτι ένας από τους παίκτες, ο Χοσέ Κάρλος Μοντόγια, είδε από τηλεόραση την κοπέλα του, Ανίτα Γουίλιαμς, να έρχεται... πολύ κοντά με έναν συμπαίκτη τους, που είχε μπει πρόσφατα μέσα σ' αυτό το σπίτι.

Όπως φαίνεται, ήταν κάτι που σκέφτηκε η παραγωγή για να ανεβάσει τα νούμερα της τηλεθέασης, ωστόσο ο Χοσέ Κάρλος Μοντόγια αντέδρασε όπως κάθε απατημένος σύντροφος και καθώς έβλεπε από τηλεόραση τις... περιπτύξεις της κοπέλας του με έναν άλλον άντρα, άρχισε να τρέχει στην παραλία. Οι άνθρωποι της παραγωγής που ήταν δίπλα του άρχισαν να φωνάζουν «Por favor Montoya, por favor!», («Σε παρακαλώ Montoya, σε παρακαλώ!»).

Η πρώτη ανάρτηση του συγκεκριμένου στιγμιότυπου έγινε από τον λογαριασμό ProjectLabX με την λεζάντα: «Το νησί των πειρασμών είναι ο κινηματογράφος και ο Montoya είναι ο GOAT».

Στη συνέχεια ο λογαριασμός @PopCulture2000s ανήρτησε όλα τα αποσπάσματα από την συγκεκριμένη στιγμή στο ριάλιτι.

this is CINEMA…Montoya..the tension… you don’t need to speak spanish to understand, this is insane https://t.co/2sYZA8jBSM