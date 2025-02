Απίστευτο: Σειρά του Netflix στο παρασκήνιο μίας μεγάλης απάτης – Η αληθινή ιστορία της influencer που τους «δούλεψε» όλους

Έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που αποκαλύφθηκε ότι η Αυστραλή επιχειρηματίας ευεξίας Μπελ Γκίμπσον, η οποία αυτοχαρακτηρίστηκε στο Instagram ως «Gamechanger με καρκίνο στον εγκέφαλο + εμμονή με το φαγητό» δεν είχε τελικά κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο.

Το 2017, η Γκίμπσον καταδικάστηκε για παραπλανητική δράση και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας την υποχρέωσε να πληρώσει πρόστιμο περίπου 400.000 δολαρίων (Αυστραλίας) ή 322.000 δολαρίων (ΗΠΑ). Το βιβλίο μαγειρικής της The Whole Pantry αποσύρθηκε από την κυκλοφορία.

Για να δημιουργήσει τον χαρακτήρα της Μπελ στο Apple Cider Vinegar, που ανέβηκε στο Netflix, την οποία υποδύεται η Κέιτλιν Ντέβερ, η υπεύθυνη της σειράς Σαμάνθα Στράους στράφηκε στο The Woman Who Fooled The World: The True Story of Fake Wellness Guru Belle Gibson, ένα μη μυθοπλαστικό βιβλίο για το σκάνδαλο από τους δημοσιογράφους Μπο Ντόνελι και Νικ Τοσκάνο.

Το βιβλίο παρακολουθεί τους ισχυρισμούς της Γκίμπσον ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο της αποκλειστικά μέσω θρεπτικών γευμάτων και εναλλακτικής ιατρικής και πώς έχτισε ένα επιτυχημένο lifestyle brand γύρω από το ψέμα αυτό.

Η Γκίμπσον δεν συμμετείχε στη σειρά του Netflix και δεν θα επωφεληθεί από αυτήν. Η Στράους είναι πίσω από τη σειρά, η οποία παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση της Μπελ μετά την ανακάλυψη του ψέματός της, ως ένα PSA για τους απατεώνες στη βιομηχανία ευεξίας σε μια εποχή που τα αντιεμβολιαστικά αισθήματα και οι ψεύτικες θεραπείες COVID έγιναν ανεξέλεγκτες στο αποκορύφωμα της πανδημίας.

Ελπίζει επίσης ότι η παραγωγή του Netflix θα αποτελέσει έναυσμα για συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί να οδηγήσει ορισμένους ασθενείς να μην εμπιστεύονται τους γιατρούς και να εμπιστεύονται ανθρώπους, όπως η Γκίμπσον, και τις εναλλακτικές θεραπείες. «Υπάρχει οπωσδήποτε μια θέση για την κοινότητα και τη γιόγκα και το διαλογισμό. Πιείτε τον χυμό σας!» λέει. «Αλλά το να ακούμε τους επιστήμονες και τους γιατρούς δεν μας κάνει κακό».

Η άνοδος της Μπελ Γκίμπσον στη «λεωφόρο της φήμης» και η νέα «ζωή» μέσω Netflix

Η πραγματική Μπελ Γκίμπσον μπήκε στο Instagram το 2013 με το όνομα χρήστη «Healing Belle», την ώρα που το κοινωνικό δίκτυο βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Γρήγορα έγινε viral για τις αισθητικά ευχάριστες αναρτήσεις της σχετικά με το ότι είναι ασθενής με καρκίνο στον εγκέφαλο τελικού σταδίου και θεραπεύεται με φυσικό τρόπο, αντί για τις παραδοσιακές χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Το feed της ήταν γεμάτο από συνταγές για βιολογικά γεύματα και χυμούς.

Την ίδια χρονιά έκανε το ντεμπούτο της με μια εφαρμογή συνταγών που ονομαζόταν The Whole Pantry, η οποία κέρδισε την κορυφαία βαθμολογία στο κατάστημα εφαρμογών της Apple τον πρώτο μήνα. Η Γκίμπσον κέρδισε μισό εκατομμύριο δολάρια σε λιγότερο από δύο χρόνια από το εμπορικό σήμα Whole Pantry. Το 2014 δημοσίευσε ένα βιβλίο μαγειρικής.

Καθώς μοίραζε συνταγές, οι χρήστες τής έγραφαν ζητώντας συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν τις παθήσεις τους, και εκείνη πρότεινε τροφές ή θεραπείες που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να θεραπευτούν. Ο τίτλος της εκπομπής είναι ένα νεύμα στους γκουρού της ευεξίας που συχνά διαφημίζουν το μηλόξυδο ως πανάκεια, αν και δεν ήταν απαραίτητα η θεραπεία της Γκίμπσον.

Στο Apple Cider Vinegar στο Netflix, η Μπελ της Κέιτλιν Ντέβερ βγαίνει ως κάποια αρκετά σίγουρη για τον εαυτό της με ατάκες όπως «Δεν είμαι συνηθισμένη -για να επιβιώσω, είμαι εξαιρετική. Έπρεπε να γίνω γνωστή» και «Αν η ιστορία δεν λειτουργεί πια για σένα, άλλαξε την ιστορία. Αλλάξτε την ιστορία, αλλάξτε τον κόσμο!».

Η σχέση μεταξύ της Μίλα και της Μπελ στη σειρά του Netflix

Το Apple Cider Vinegar στο Netflix εισάγει έναν χαρακτήρα με το όνομα Μίλα (Αλίσια Ντέμπναμ-Κάρει), μια καρκινοπαθή που έχει αποκτήσει δημοτικότητα επειδή χρησιμοποιεί τρόφιμα για να καταπολεμήσει την ασθένειά της και εμπνέει την Μπελ να δημιουργήσει το δικό της ψέμα.

Η Μίλα είναι εμπνευσμένη από διάφορους γκουρού ευεξίας, αλλά βασίζεται κυρίως στην Τζες Άινσκαφ, μια έφηβη συντάκτρια περιοδικού που έγινε viral στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επειδή κατέγραψε πώς παρέμεινε σε ύφεση από τον καρκίνο, χωρίς να περάσει από τις παραδοσιακές χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

Ακόμη και η μητέρα της Άινσκαφ ακολούθησε την καθοδήγηση της κόρης της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο (όπως απεικονίζεται στο Apple Cider Vinegar), αλλά πέθανε το 2013. Η Άινσκαφ πέθανε το 2015 σε ηλικία 29 ετών.

Η Γκίμπσον και η Άινσκαφ κινούνταν στους ίδιους κύκλους γκουρού ευεξίας, αλλά δεν ήταν ποτέ φίλες, όπως δείχνει το Apple Cider Vinegar. Η Γκίμπσον φαίνεται να τρέχει να μιλήσει στη Μίλα σε μια από τις διαλέξεις της, αλλά η Μίλα δεν της δίνει χρόνο.

Στην σειρά του Netflix, η Μίλα φαίνεται να εργάζεται στην πραγματικότητα για να εκθέσει την Γκίμπσον ως απατεώνισσα, αλλά αυτό δεν συνέβη στην πραγματική ζωή, επειδή ποτέ δεν γνώριζαν καλά η μία την άλλη, εκτός από το να σχολιάζει περιστασιακά η μία το προφίλ της άλλης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Στην πραγματικότητα, η Τζες είχε πολύ λίγη σχέση με την Μπελ Γκίμπσον», λέει ο Ντόνελι.

Και όμως, όπως απεικονίζεται στη σειρά του Netflix, η Γκίμπσον εμφανίστηκε στην κηδεία της Άινσκαφ και τράβηξε τα βλέμματα με τους δυνατούς, υστερικούς λυγμούς της. Μπήκε στο παιδικό δωμάτιο της Άινσκαφ και έκλαψε στον ώμο του αρραβωνιαστικού της.

Το κλάμα της ήρθε την ώρα που οι Ντόνελι και Τοσκάνο μόλις της είχαν στείλει 21 ερωτήσεις για το αποκαλυπτικό τους άρθρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πιθανό τα δάκρυά της να μην αφορούσαν μόνο το τέλος της καριέρας της Τζες, αλλά και το επικείμενο τέλος της δικής της.

Πώς ανακαλύφθηκε ότι η Μπελ Γκίμπσον προσποιούνταν ότι είναι καρκινοπαθής

Ο Μπο Ντόνελι και ο Νι Τοσκάνο, ερευνητές δημοσιογράφοι στην εφημερίδα The Age στη Μελβούρνη, έλαβαν μια πληροφορία από κάποιον που την ήξερε και αμφέβαλλε ότι όντως είχε καρκίνο.

Σε όλη τη διάρκεια της σειράς του Netflix, βλέπουμε ότι οι δημοσιογράφοι ερευνούν την Μπελ. Ένας από αυτούς, ένας δημοσιογράφος ονόματι Τζάστιν (Μαρκ Κόουλς Σμιθ), μαθαίνει για την Μπελ από τη σύντροφό του Λούσι (Τίλντα Κόμπαμ-Χέρβι), η οποία παρηγοριέται από την τροφοδοσία της Μπελ, ενώ εκείνη υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού -και μάλιστα αποφασίζει να τη διακόψει εντελώς και να δοκιμάσει εναλλακτικές θεραπείες.

Ούτε ο Ντόνελι ούτε ο Τοσκάνο είχαν σύντροφο που υποβαλλόταν σε θεραπεία καρκίνου κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Στην πραγματική ζωή, ο πληροφοριοδότης τους ήταν μια φίλη της Γκίμπσον, η Σανέλ (Αΐσα Ντι στη σειρά), η οποία είχε προσπαθήσει να οργανώσει μια παρέμβαση, αλλά απέτυχε όταν η Γκίμπσον επέμεινε στην ιστορία της.

Η Σανέλ περιέγραψε πώς η Γκίμπσον έπαθε κρίση στη μέση του πάρτι για τα τέταρτα γενέθλια του γιου της το 2014, αλλά δεν επέτρεψε σε κανέναν να καλέσει ασθενοφόρο και αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε υποψίες ότι έλεγε ψέματα.

Η Σανέλ είχε επίσης περάσει δύο ημέρες μαγειρεύοντας γεύματα για μια οικογένεια που είχε έναν γιο με καρκίνο στον εγκέφαλο, αλλά η Μπελ δεν τα παρέδωσε ποτέ και η Σανέλ τα ανακάλυψε στοιβαγμένα στην κατάψυξή της.

Συνολικά, δεν φαινόταν ποτέ άρρωστη και ο τρόπος ζωής της Γκίμπσον στο διαδίκτυο δεν αντικατόπτριζε την υποτιθέμενη διάγνωσή της. Όπως βλέπουμε στο Netflix, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με αρκετά άτομα του στενού κύκλου της Γκίμπσον, τα οποία αναρωτήθηκαν αν η κρίση ήταν πραγματική και τα οποία δεν την είχαν δει ποτέ να πηγαίνει σε γιατρό.

Οι δημοσιογράφοι έδειξαν σε αρκετούς ογκολόγους την ανάρτηση της Γκίμπσον που περιέγραφε πώς εξαπλώθηκε ο καρκίνος της και είπαν ότι ο καρκίνος δεν λειτουργεί έτσι. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αρκετές πηγές που θα έβγαιναν στα πρακτικά, αποφάσισαν να βρουν αν θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ένα ακόμη ψέμα.

Τον Μάρτιο του 2015, οι Ντόνελι και Τοσκάνο αποκάλυψαν την είδηση ότι η Γκίμπσον είχε υποσχεθεί να συγκεντρώσει χρήματα για πέντε φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά κανένα από αυτά δεν είχε λάβει τα χρήματα. Στη συνέχεια, δημοσίευσαν τις αμφιβολίες σχετικά με τον καρκίνο της.

Εν μέσω της καταιγιστικής κριτικής, η Γκίμπσον έγραψε στο Facebook: «Η δουλειά που έκανε η εταιρεία μου και το περιεχόμενό της άλλαξε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές προς το καλύτερο». Τρεις μήνες αργότερα, μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της The Age, παραδέχτηκε στο Australian Women’s Weekly ότι είπε ψέματα για τον καρκίνο.

Οι Ντόνελι και Τοσκάνο μετέτρεψαν το ρεπορτάζ τους σχετικά με την Γκίμπσον στο βιβλίο του 2017 The Woman Who Fooled The World (Η γυναίκα που ξεγέλασε τον κόσμο), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς όσα έκανε η Γκίμπσον για να καλύψει το ψέμα της για τον καρκίνο.

Ένας από τους πρώην βοηθούς της Γκίμπσον τους είπε ότι ποτέ δεν είχε ιατρικές θεραπείες στο πρόγραμμά της, παρά τις αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι ήταν σε ραντεβού με γιατρούς.

Ένας καλλιτέχνης που παραλίγο να συνεργαστεί με την Γκίμπσον είπε πως εκείνη ισχυρίστηκε ότι ανέπτυξε ψυχικές ικανότητες μετά τις επιληπτικές κρίσεις της, οι οποίες της επέτρεπαν να αισθάνεται τις αύρες των ανθρώπων. Μια φορά, ο σύντροφός της Κλάιβ Ρόθγουε (Άσλεϊ Ζούκερμαν στη σειρά) την άφησε σε ένα νοσοκομείο και στη συνέχεια την είδε να περπατάει σε ένα γειτονικό πάρκο…

Ο λόγος που η Μπελ Γκίμπσον προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο

Αυτό παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο μέχρι σήμερα και αποτυπώνεται και στο Netflix. «Η Μπελ πάντα, από μικρή ηλικία, διακινούσε ιστορίες θαυματουργής ιατρικής επιβίωσης», λέει ο Τοσκάνο. Για το βιβλίο, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με πολλούς παιδικούς φίλους που γνώριζαν την Μπελ και θυμήθηκαν ότι μιλούσε για εγχείρηση καρδιάς και ότι έλεγε στους ανθρώπους ότι κάποτε πέθανε και έπρεπε να την αναστήσουν.

«Κατάφερνε να αποσπάσει τη συμπάθεια των ανθρώπων λέγοντας στους ανθρώπους αυτές τις δύο ιστορίες με ψεύτικα ιατρικά δράματα» είπαν. Η Στράους κατέβαλε συντονισμένη προσπάθεια να μην την παρουσιάσει ως πάσχουσα από κάποια συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια, επειδή κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ στην πραγματική ζωή, υποστηρίζοντας: «Δεν θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν κατάλληλο».

Ο Ντόνελι πιστεύει ότι η κρίση στο πάρτι γενεθλίων του γιου της ήταν μια συμπεριφορά που αποσκοπούσε στο να τραβήξει την προσοχή και να συγκεντρώσει συμπάθεια, τη στιγμή που αρκετοί άνθρωποι του στενού της κύκλου είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται αν όντως είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο ή όχι, οπότε «ίσως προσπαθούσε να προσφέρει κάποια στοιχεία ότι ήταν άρρωστη».

Σίγουρα η ιστορία της Γκίμπσον ήταν δημοφιλής επειδή έδωσε στους ανθρώπους κάτι για να πιστέψουν. «Τη γλίτωσε επειδή υποσχόταν ελπίδα σε πολύ άρρωστους, ευάλωτους ανθρώπους», λέει ο Ντόνελι. «Βοήθησε πραγματικά το γεγονός ότι ήταν τυλιγμένο σε έναν όμορφο φιόγκο στο Instagram με όμορφες φωτογραφίες και ωραίες συνταγές».

Οι δημοσιογράφοι ελπίζουν ότι η σειρά του Netflix θα κάνει τους θεατές να το σκέφτονται περισσότερο όταν συναντούν υπερβολικά καλούς (για να είναι αληθινοί) ισχυρισμούς για επιβίωση από τον καρκίνο ή φαινομενικά θαυματουργές θεραπείες για οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συμβατικές ιατρικές θεραπείες.

Ο Τοσκάνο λέει: «Ο πραγματικός κίνδυνος που συναντήσαμε, ο οποίος απεικονίζεται πολύ καλά σε αυτή την εκπομπή, είναι ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που πλασάρουν αυτές τις θεραπείες τις προωθούν ως κάτι που πρέπει να κάνετε αντί για χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή συμβατικές θεραπείες. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος και αυτή είναι η πραγματική σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας ευεξίας».

ΠΗΓΗ: Intronews.gr