Netflix: Ποιες σειρές κόβονται και ποιες τελειώνουν οριστικά - Οι τελευταίες πληροφορίες

Το τρίτο μέρος της έκτης σεζόν του Cobra Kai, που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 13/02, είναι μία από αυτές.

Παράλληλα, υπάρχουν σειρές που τελειώνουν ξαφνικά και αναπάντεχα ή για να το πούμε με λόγια απλά, κόβονται από το Netflix, γεγονός που προκαλεί τη δυσαρέσκεια των φαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το The Sandman, μια σειρά βασισμένη σε κόμικ της DC, που τερματίζεται μετά τη δεύτερη σεζόν, όπως ανακοίνωσε το Netflix τον προηγούμενο καιρό.

Αν και βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της χρονιάς, εμείς κάναμε μια λίστα με τις σειρές που φτάνουν στο προγραμματισμένο φινάλε τους μέσα στο 2025-2026 και τις κυκλοφορίες που κόβει ξαφνικά το Netflix (και έπεται και συνέχεια).

Οι σειρές που τελειώνουν οριστικά

3 Body Problem (3η σεζόν)

Avatar: The Last Airbender (3η σεζόν)

Blood of Zeus (3η σεζόν) – Τελειώνει το καλοκαίρι του 2025

Cobra Kai (6η σεζόν) – Κυκλοφόρησαν τα τελευταία επεισόδια

Heartbreak High (3η σεζόν) – Τελειώνει εντός του 2025

How to Sell Drugs Online (Fast) (4η σεζόν) – Τελειώνει τον Απρίλιο του 2025

Outer Banks (6η σεζόν) – Τελειώνει το 2026

Squid Game (3η σεζόν) – Τελειώνει τον Ιούνιο του 2025

Stranger Things (5η σεζόν) – Τελειώνει το 2025

The Upshaws (6ο Μέρος)

The Witcher (6η σεζόν) – Τελειώνει το 2026

Valeria (4η σεζόν) – Τα τελευταία επεισόδια κυκλοφόρησαν σήμερα 14/02

You (4η σεζόν) – Τελειώνει τον Απρίλιο του 2025

Οι σειρές που κόβονται από το Netflix

Six Nations: Full Contact (δεν υπάρχουν σχέδια για 3η σεζόν)

The Sandman: Κόβεται μετά τη 2η σεζόν

The Believers: Κόβεται μετά τη 2η σεζόν

The Empress: Κόβεται μετά τη 3η σεζόν

ΠΗΓΗ: Dnews.gr