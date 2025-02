Netflix: Η σειρά με βαθμολογία 10/10 που έθισε το κοινό - «Παρατήστε τα όλα και δείτε το»

Οι περισσότεροι παραδέχτηκαν ότι “έμειναν ξύπνιοι όλη νύχτα” για να… καταβροχθίσουν αυτή τη μίνι σειρά, με μερικούς να ισχυρίζονται ότι είναι από τις “καλύτερες σειρές” που έχουν δει ποτέ.

Η σειρά προέρχεται από τον Αμερικανό συγγραφέα Harlan Coben, ο οποίος ήταν πίσω από τις επιτυχίες του Netflix, όπως το Fool Me Once, το Safe και το The Stranger.

Όλα έχουν συγκεντρώσει πάνω από 70% στο Rotten Tomatoes, αλλά αυτό το οκταμερές βγαίνει στην κορυφή, συγκεντρώνοντας ένα άψογο 10/10 από τους κριτικούς.

Η τηλεοπτική σειρά, που κυκλοφόρησε το 2021, ακολουθεί έναν άνδρα του οποίου το εφιαλτικό παρελθόν επιστρέφει για να τον στοιχειώσει. Ο Mateo (Mario Casas) δούλεψε σκληρά για να χτίσει τη ζωή των ονείρων του με τη σύζυγό του Olivia (Aura Garrido)- περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί και μάλιστα πλησιάζουν στο σπίτι των ονείρων τους. Αλλά όλα αυτά ανατρέπονται όταν η Ολίβια δέχεται ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα ενώ βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι. Εννέα χρόνια πριν, ο Ματέο είχε προσπαθήσει να διαλύσει έναν καυγά, σκοτώνοντας κατά λάθος έναν άνθρωπο. Αλλά οι νέες εξελίξεις σημαίνουν ότι ίσως χρειαστεί να αγωνιστεί για να καθαρίσει το όνομά του για άλλη μια φορά. Η σειρά βασίζεται -και πήρε το όνομά της- στο βιβλίο του Harlan Coben The Innocent.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τρέιλερ παρακάτω:

Στην ομάδα Netflix Bangers στο Facebook, οι χρήστες έσπευσαν να επαινέσουν τη μίνι σειρά.

“Έμεινα ξύπνιος όλη νύχτα βλέποντας το The Innocent”, παραδέχτηκε ένας θαυμαστής, ενώ ένας δεύτερος συμφώνησε: “Βλέπω το The Innocent, γίνεται όλο και καλύτερο. Πολύ συναρπαστικό. Αξίζει να το παρακολουθήσετε”.

Στο Rotten Tomatoes, ένας θαυμαστής προέτρεψε τον κόσμο να “τα παρατήσει όλα” για τη σειρά του Netflix, γράφοντας: “Αν κάνετε κάτι αυτή τη στιγμή… απλά ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να το κάνετε και μπορείτε να συνεχίσετε αφού τελειώσετε αυτή τη σειρά. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Ευχαριστήστε με αργότερα”, συμπλήρωσαν.

Το συναίσθημα επαναλήφθηκε από τον κριτικό του NME James McMahon, ο οποίος δήλωσε: “Ασχοληθείτε μαζί του όσο πιο ολοκληρωμένα μπορείτε – και απολαύστε την άγρια, άγρια βόλτα των The Innocent”.

Οι κριτικοί στον ιστότοπο συγκέντρωσης κριτικών έδωσαν επίσης στο ψυχολογικό θρίλερ την τέλεια βαθμολογία 100, με τους κριτικούς να επαινούν την “άψογη” παραγωγή του.

Σε άλλο σημείο, ένας θαυμαστής έγραψε: “Η ταινία είναι πολύ καλή: “Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ σειρά στην οποία δεν μπορούσα να αποσπαστώ ούτε λεπτό, το Χόλιγουντ δεν φτιάχνει τέτοιες σειρές πια”.

Ένας άλλος έγραψε: “Χωρίς αμφιβολία μια από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ! Θα είστε κολλημένοι κυριολεκτικά όλη την ώρα και η ανάπτυξη των χαρακτήρων… ήταν τόσο καλή που δάκρυζα εδώ κι εκεί σε κάθε επεισόδιο”.

Εν τω μεταξύ, κάποιος άλλος σχολίασε: “Η εκπομπή είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ: “Τέλεια σειρά, πρέπει να τη δείτε. Τόσο σαγηνευτική που παρακολούθησα πέντε συνεχόμενα επεισόδια συνεχόμενα”.

Η σειρά The Innocent είναι διαθέσιμη για να την παρακολουθήσετε τώρα στο Netflix.

ΠΗΓΗ: Newspost.gr