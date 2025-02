Ελληνική Τράπεζα: Νέες δυναμικές και ευκαιρίες στην αγορά ναυτιλίας

Οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται στο προσκήνιο απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου Capital Link Cyprus Shipping Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, με τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας μέλος του Ομίλου Eurobank.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως ναυτιλιακό, ενεργειακό και εφοδιαστικό κέντρο, αλλά και ως πόλο έλξης επενδύσεων. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία του κλάδου και να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις όσον αφορά τις νέες προοπτικές και τις αυξημένες απαιτήσεις στον χώρο της ναυτιλίας, εν μέσω μιας περιόδου έντονης αστάθειας και μεταβαλλόμενων δυναμικών στην αγορά. Κατά τη διάρκεια, συζητήθηκαν τόσο οι εξελίξεις στις μεγάλες ναυτιλιακές, χρηματοοικονομικές αγορές και στις κεφαλαιαγορές, όσο και θέματα που αφορούν γεωπολιτικές και ρυθμιστικές εξελίξεις, καθώς και η τεχνική και εμπορική διαχείριση του στόλου, στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα και αναδεικνύοντας την ανταγωνιστική θέση και τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ναυτιλιακού κόμβου.

Συμμετέχοντας στο πάνελ συζήτησης που ασχολήθηκε με την χρηματοδότηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με θέμα "Charting A New Course: Ship Finance Options & Strategies Amid Changing Market Dynamics”, ο κ. Άρης Πατούνας, Head of Shipping της Ελληνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να προσαρμόζεται με επιτυχία στις δυναμικές της αγοράς, στις ρυθμιστικές απαιτήσεις και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί, αλλά και στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Όπως υπογράμμισε, η αβεβαιότητα στην αγορά παραμένει εν μέσω της επιβολής διεθνών κυρώσεων σε χώρες όπως η Ρωσία και αναταράξεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ το ρίσκο δανεισμού αυξάνεται σημαντικά. Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η στροφή προς ένα πιο οικολογικό αποτύπωμα με μείωση των εκπομπών του άνθρακα και εκμοντερνισμό του ναυτιλιακού στόλου, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω πολιτικών και οικονομικών αλλαγών. Όλα αυτά, καθώς η τεχνολογία και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν επανάσταση στον χώρο του ναυτιλιακού τομέα, αναβαθμίζοντας τις χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες.

«Στην Ελληνική Τράπεζα, ως μέλος του Ομίλου Eurobank, διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία και συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε τη δέσμευσή μας προς τον τομέα της ναυτιλίας, παρέχοντας στήριξη στις εταιρείες του κλάδου με εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις του ναυτιλιακού περιβάλλοντος», τόνισε.

Το φόρουμ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου και στην παρουσία της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κα Μαρίνας Χατζημανώλη.