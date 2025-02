Video: Χάκερ πρόβαλαν σε οθόνες αμερικανικού υπουργείου βίντεο AI με τον Τραμπ να φιλά τα πόδια του Μασκ

Άγνωστοι είχαν χακάρει το σύστημα και οι οθόνες μετέδιδαν βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλά (και όχι μόνο) τα πόδια του Έλον Μασκ.

The Monitors at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) were hacked to display an AI-generated video of Trump licking Elon Musk’s toes, with the caption "LONG LIVE THE REAL KING." pic.twitter.com/XHq65ZkgL2