Michelle Trachtenberg: Πέθανε η ηθοποιός του «Gossip Girl» και της «Buffy» - Ήταν μόλις 39 ετών

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού έγινε γνωστή την Τετάρτη. Σύμφωνα με το ABC, η Τράχτενμπεργκ εντοπίστηκε νεκρή από τη μητέρα της σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, κοντά στο Colombus Circle.

Ήταν γνωστή για διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του 2000, όπως η σειρά Gossip Girl και η ταινία Eurotrip.

H Τράχτενμπεργκ πιστεύεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ABC, πρόσφατα η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Η Τράχτενμπεργκ, η οποία κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική ως παιδί με ρόλους στο Nickelodeon, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής σειράς The Adventure of Pete & Pete και της ταινίας Harriet the Spy.

Συμμετείχε στη σειρά Buffy the Vampire Slayer ενώ είχε εμφανιστεί στις σειρές House, Νόμος και Τάξη, Criminal Minds.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί στα social media σχολίαζαν την εμφάνισή της καθώς φαινόταν αδυνατισμένη. Η ίδια είχε υπερασπιστεί τον εαυτό της λέγοντας: «εξηγήστε μου πώς φαίνομαι άρρωστη». Σε μια άλλη ανάρτηση, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έκανε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις και ότι είναι «ευτυχισμένη και υγιής».