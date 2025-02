Η απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας έρχεται στην Κέρκυρα: Το 5* Valmar Corfu ανοίγει τις πύλες του το καλοκαίρι του 2025!

Στην καρδιά ενός παραδεισένιου τοπίου, με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου και τους επιβλητικούς καταπράσινους λόφους, το Valmar Corfu θα προσφέρει μια Premium All-Inclusive εμπειρία τόσο για ζευγάρια αλλά και για οικογένειες, που επιθυμούν να συνδυάσουν τη χαλάρωση με την εξαιρετική φιλοξενία πέντε αστέρων. Η μοναδική τοποθεσία του, όπου το βουνό ενώνεται αρμονικά με την θάλασσα, και ο κομψός αλλά ταυτόχρονα πολυτελής σχεδιασμός του, θα μετατρέψουν κάθε στιγμή σε απόλαυση που διεγείρει όλες τις αισθήσεις.

Το Valmar Corfu, διαθέτει 201 δωμάτια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια για να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επισκεπτών του, ξεκινώντας από τα superior rooms και τα οικογενειακά δωμάτια έως τις πολυτελείς grand suites. Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κομψότητας, ενώ περιλαμβάνουν τρεις ευρύχωρες πισίνες, τέσσερα εκλεπτυσμένα εστιατόρια, πέντε bars – συμπεριλαμβανομένου του εντυπωσιακού rooftop garden bar με μαγευτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος – καθώς και το Spa, όπου η απόλυτη ευεξία και το bon viveur γίνονται πραγματικότητα. Για τους μικρούς επισκέπτες του ξενοδοχείου, το kids club εγγυάται ατελείωτες στιγμές διασκέδασης και χαράς, καθιστώντας το θέρετρο ιδανική επιλογή τόσο για ζευγάρια και φίλους όσο και για οικογένειες.

Η γαστρονομία στο Valmar Corfu είναι ένα ταξίδι αισθήσεων πέντε αστέρων. Διαθέτοντας συνολικά τέσσερα εστιατόρια, το ξενοδοχείο προσφέρει διεθνείς αλλά και μεσογειακές γεύσεις, για να καλύψει τις διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις όλων των επισκεπτών του. Το κεντρικό εστιατόριο, Valle Main Restaurant, θα κεντρίσει σίγουρα το ενδιαφέρον των διαμενόντων με τους πλούσιους μπουφέδες και live cooking stations. Επίσης, το ξενοδοχείο διαθέτει δύο θεματικά εστιατόρια, το Viru Peruvian Fusion και το Onde Beach Bar & Restaurant, που υπόσχονται γαστρονομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Τέλος, το Snackeria Pool Bar Restaurant, θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε ένα ονειρικό χώρο που προάγει την χαλάρωση και την ευεξία.

Για εκείνους που αναζητούν αναζωογόνηση και ευεξία, το Valmar Spa αποτελεί την απόλυτη όαση χαλάρωσης, αφού διαθέτει όλες τις εξατομικευμένες θεραπείες που θα σας επιτρέψουν να ξαναγεμίστε ενέργεια, εναρμονίζοντας πλήρως σώμα, νου και πνεύμα. At Valmar it’s always a riviera season, σε ένα περιβάλλον όπου η κομψότητα και η ηρεμία γίνονται τρόπος ζωής.

Με άμεση πρόσβαση σε μια ονειρική παραλία, όπου το γαλάζιο της θάλασσας αγκαλιάζει τη χρυσή αμμουδιά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον απόλυτο συνδυασμό γαλήνης και φυσικής ομορφιάς. Το 5* Valmar Corfu, για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν το ιστορικό νησί της Κέρκυρας, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη αλλά και από το αεροδρόμιο, αποτελώντας έναν πολύ εύκολα προσβάσιμο προορισμό, που θα χαρίσει παραδεισένιες στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το καλοκαίρι του 2025, η Κέρκυρα θα αποκτήσει έναν νέο προορισμό εξαιρετικής φιλοξενίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και για να είστε από τους πρώτους που θα ζήσουν αυτή την εξαιρετική εμπειρία τον Ιούλιο του 2025, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: ValmarCorfu.com