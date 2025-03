Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Με τη λήξη της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους και υπό το φως της άρνησης της Χαμάς να αποδεχθεί το περίγραμμα του Γουίτκοφ για τη συνέχιση των συνομιλιών – στο οποίο συμφώνησε το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι από σήμερα το πρωί θα σταματήσει κάθε είσοδος αγαθών και προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας».

Στη συνέχεια προστίθεται ότι: «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας. Εάν η Χαμάς συνεχίσει την άρνησή της, θα υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες».

BREAKING: Israeli occupation authorities have shut down the Karm Abu Salem crossing—the only gateway for essential supplies into Gaza—following Netanyahu’s decision to block humanitarian aid trucks. pic.twitter.com/iurVWB1kl1

BREAKING: A Palestinian was just killed and another one injured in an Israeli drone strike east of Beit Hanoun, northern Gaza, in yet another breach of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/8vLEThwAvt