Βίντεο: Φωτιά σε Boeing της American Airlines μετά την προσγείωσή του στο Ντένβερ - Οι επιβάτες περίμεναν όρθιοι στο φτερό για να απομακρυνθούν

Το δικινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας. Ωστόσο αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν ο προορισμός του περί τις 17:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), διότι οι χειριστές αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, εξήγησε η FAA.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν δραματικά στιγμιότυπα με επιβάτες όρθιους πάνω σε φτερό προτού απομακρυνθούν καθώς αναδίδονται καπνοί από τη μηχανή.

An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport on Thursday, prompting emergency evacuation procedures.



The plane, a Boeing 737-800, had landed safely after being diverted from its original route due to an engine problem. As it taxied to the gate, the… pic.twitter.com/SgbL6BItrA