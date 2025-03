Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τις εσωτερικές διαφωνίες που προέκυψαν και οδήγησαν στην αποχώρηση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο δούκας του Σάσεξ που ίδρυσε τον οργανισμό πριν από 20 χρόνια δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» και «συντετριμμένος». Η διαφωνία μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου της οργάνωσης, Δρ. Σόφι Τσαντάουκα (Sophie Chandauka) που διορίστηκε το 2023, προέκυψε γύρω από την απόφαση να επικεντρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων στην Αφρική, σύμφωνα με τους Times.

Prince Harry has resigned from an African charity he set up 20 years ago, in memory of his late mother, Diana, Princess of Wales.



He said he was stepping down from Sentebale because of infighting in the organisation and was "truly heartbroken". @Richardgaisford reports. pic.twitter.com/plE21kby1k