Γλασκώβη: Η στιγμή που τρεις ουρανοξύστες καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι

Τα κτίρια, 26 οροφών το καθένα, είχαν χτιστεί τη δεκαετία του 1960 και τώρα γκρεμίστηκαν, με ελεγχόμενες εκρήξεις για να δώσουν χώρο για την ανέγερση σχεδόν 400 νέων κατοικιών.

Για την κατεδάφισή τους δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού και προσωρινό κέντρο εκκένωσης, καθώς ζητήθηκε από τους κατοίκους 240 κοντινών ιδιοκτησιών να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ένα τέταρτο πολυώροφο κτίριο θα κατεδαφιστεί, επίσης, στο πλαίσιο της ανάπλασης με την τεχνική της κατεδάφισης κομμάτι-κομμάτι.

Στα βίντεο ακούγονται οι εκρήξεις και οι ουρανοξύστες καταρρέουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σαν χάρτινοι πύργοι. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και σκόνης καλύπτει την περιοχή, με τους κατοίκους να καλούνται να κλείσουν τα παράθυρα και να κρατήσουν τα κατοικίδια μέσα στο σπίτι.

Η στιγμή που οι ουρανοξύστες καταρρέουν

The demolition of the Wyndford towers in North Glasgow



Demolition was carried out on Sunday after a long-running campaign by residents to save the buildings



(Video: Robert Perry) pic.twitter.com/ieWjMlTccx