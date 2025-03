Έξαλλος δηλώνει ο Τραμπ με τον Πούτιν: Αν δεν υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, έρχονται δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο

Μιλώντας τηλεφωνικά στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Τραμπ επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο για την πρότασή του να συσταθεί μεταβατική κυβέρνηση στο Κίεβο, κάτι που θα σήμαινε την εκπαραθύρωση του Ζελένσκι. «Δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος» τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν δεν μπορέσει να έρθει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, και εφόσον κρίνει ότι ευθύνεται η Ρωσία – «αν και ίσως να μην φταίει» –, τότε σκοπεύει να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο. «Αυτό σημαίνει πως αν αγοράζεις πετρέλαιο από τη Ρωσία, δεν θα μπορείς να κάνεις δουλειές στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε. Όπως διευκρίνισε, οι δασμοί θα κυμαίνονται μεταξύ 25% και 50% σε κάθε ρωσική εξαγωγή πετρελαίου.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι σκοπεύει να μιλήσει ξανά με τον Πούτιν μέσα στην εβδομάδα.

