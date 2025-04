Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη ηφαιστειακού μάγματος κοντά στο Ρέκιαβικ

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, ο «συναγερμός» σήμανε ξανά στις 28 Μαρτίου όταν, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας, η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε στην περιοχή Grindavík, «Είναι αδύνατο να προβλέψουμε ακριβώς πότε θα συμβεί μια έκρηξη. Θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ειδικός.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη - η έβδομη στη σειρά - καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Η χερσόνησος Reykjanes ήταν «ήσυχη» για σχεδόν 800 χρόνια, μέχρι το 2021 , όταν ρήγμα που ήταν αδρανές «ξύπνησε» ξαφνικά.

Ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα των εκρήξεων σε κρίσιμες υποδομές. Ο γεωθερμικός σταθμός Svartsengi , ο οποίος παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και νερό σε περίπου 30.000 ανθρώπους , βρίσκεται κοντά και ο τουρισμός, βασικό μέρος της οικονομίας της Ισλανδίας, έχει επίσης επηρεαστεί.

