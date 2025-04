Ρεκόρ πλούτου στη λίστα Forbes: Ο Μασκ πρώτος, ο Τραμπ εκτοξεύεται - Ποιοι μπαίνουν στη χρυσή δεκάδα

Η συνολική περιουσία τους ανέρχεται στα 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών.

Ο Έλον Μασκ επανακτά την πρώτη θέση, εκθρονίζοντας τον Γάλλο μεγιστάνα των ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό, καθώς η περιουσία του αυξήθηκε κατά 75%, φτάνοντας τα 342 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εκτόξευση της καθαρής του αξίας οφείλεται στην ανατίμηση της xAI, της SpaceX, καθώς και στην ανοδική πορεία της μετοχής της Tesla κατά τη διάρκεια του περασμένου 12μήνου, παρά την πρόσφατη υποχώρηση.

Ο Μασκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ξεπερνά ποτέ τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσωπική περιουσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είδε την περιουσία του να διπλασιάζεται, αγγίζοντας πλέον τα 5,1 δισ. δολάρια, χάρη στις μετοχές του στην Trump Media & Technology Group και τα μεγάλα έσοδα από πρόσφατες επενδύσεις του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

«Είναι μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για τους πλουσιότερους του κόσμου, παρά την οικονομική αβεβαιότητα και την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων» δηλώνει ο Τσέις Πίτερσον-Γουίθορν, συντάκτης του Forbes για θέματα πλούτου. «Και από τον Έλον Μασκ ως τον Χάουαρντ Λάτνικ και τους άλλους δισεκατομμυριούχους που διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην αμερικανική διακυβέρνηση, η επιρροή τους διευρύνεται διαρκώς».

