Πέθανε ο Ντένις ο Τρομερός σε ηλικία 73 ετών

Στη σειρά «Dennis the Menace» της Screen Gems, η οποία βασιζόταν στο ομώνυμο κόμικ του Χανκ Κέτσαμ, ο Τζέι Νορθ υποδύθηκε τον Ντένις Μίτσελ, ένα παιδί γεμάτο καλές προθέσεις, αλλά ατελείωτη ενέργεια, που συχνά προκαλούσε χάος στη γειτονιά. Ήταν το μοναχοπαίδι του Χένρι και της Άλις, ενώ έμπλεκε διαρκώς σε μπελάδες με τον συνταξιούχο γείτονά του Τζορτζ Γουίλσον και αργότερα με τον αδερφό του, Τζον Γουίλσον.

Ο Τζέι Νορθ ήταν μόλις 6 ετών όταν πέρασε από ακρόαση για τον ρόλο του Ντένις, 8 όταν ξεκίνησε η σειρά τον Οκτώβριο του 1959, και σχεδόν 12 όταν το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, μετά από τέσσερις σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς το «Dennis the Menace» προβλήθηκε ξανά για δεκαετίες σε επαναλήψεις και σε συνδρομητικά δίκτυα.

Σε συνέντευξή του το 1993, ο Νορθ είχε δηλώσει πως δεν ένιωσε λύπη όταν ολοκληρώθηκε η σειρά: «Δεν ήμουν δυστυχισμένος που τελείωσε το Dennis the Menace», είχε πει χαρακτηριστικά. Εκτός από τον ρόλο του Ντένις, ο εκλιπών είχε επίσης εμφανιστεί στο κινηματογραφικό δράμα «Maya» και αργότερα στην τηλεοπτική μεταφορά του.



Ποιος ήταν ο Τζέι Νορθ

Ο Τζέι Νορθ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1951 στο Λος Άντζελες, όπου και μεγάλωσε. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική και όπως είχε διηγηθεί στους New York Times το 1993, ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία περίπου 5 ετών, αφού παρακάλεσε τη μητέρα του να τον βοηθήσει να εμφανιστεί στο παιδικό πρόγραμμα The Engineer Bill Show, γνωστό και ως Cartoon Express. «Τα παιδιά συμμετείχαν ως κοινό στη σκηνή και της ζήτησα να με βοηθήσει να μπω στην εκπομπή», είχε πει.

Σύντομα άρχισε να εμφανίζεται σε αρκετά επεισόδια της εκπομπής και να πρωταγωνιστεί σε διαφημίσεις, μεταξύ άλλων και για τα δημητριακά Post. Μετά το τέλος του «Dennis the Menace», ο Νορθ συμμετείχε σε διάφορες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της εποχής, όπως «Wagon Train», «The Man from U.N.C.L.E.», «The Lucy Show», «My Three Sons» και «Jericho». Το 1966, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Maya», που αφηγείται την περιπέτεια δύο εφήβων στην Ινδία με συντροφιά έναν ελέφαντα. Ο ρόλος αυτός τον οδήγησε και στην τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας, με τίτλο «Maya», η οποία όμως είχε σύντομη διάρκεια.

Παράλληλα με την τηλεοπτική του παρουσία, ο Τζέι Νορθ ασχολήθηκε και με την εκφώνηση κινουμένων σχεδίων. Δάνεισε τη φωνή του στον Πρίγκιπα Turhan στη σειρά «The Banana Splits Adventure Hour» και στον έφηβο Bamm-Bamm Rubble στο «The Pebbles and Bamm-Bamm Show». Ωστόσο, η υποκριτική του πορεία άρχισε σταδιακά να φθίνει.

Όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος, ο ρόλος του Ντένις τον στιγμάτισε και τον οδήγησε συχνά σε στερεοτυπικές επιλογές, γεγονός που έκανε δύσκολη την επανεκκίνηση της καριέρας του. Το 1977 κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, από όπου αποστρατεύτηκε με τιμητική απαλλαγή το 1979. Αργότερα μετακόμισε στο Lake Butler, όπου εργάστηκε ως σωφρονιστικός υπάλληλος στο Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Φλόριντα. Το 1993 παντρεύτηκε την τρίτη του σύζυγο, Σίντι Χάκνεϊ.



Αν και με τον καιρό δήλωσε, ότι συμφιλιώθηκε με τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του, μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία του ήρθε το 1987, όταν εμφανίστηκε στη σατιρική σειρά του HBO «Not Necessarily the News». Εκεί υποδύθηκε μια εξαγριωμένη και εκδικητική εκδοχή του εαυτού του, φορώντας τη χαρακτηριστική στολή του Ντένις – σαλοπέτα και ριγέ μπλουζάκι – και αναζητώντας εκδίκηση από τα στελέχη του Χόλιγουντ που τον είχαν ξεχάσει. Ίσως, εκείνος ο ρόλος ήταν τελικά και ο πιο λυτρωτικός.

