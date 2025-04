Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει γενικευμένη επίθεση στα βορειοανατολικά, λέει ο αρχηγός του στρατού

strong>Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει νέα επίθεση στα βορειοανατολικά της χώρας, προσθέτοντας ότι ήδη παρατηρείται μεγάλη αύξηση των επιθέσεων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η Ρωσία προετοίμαζε επίθεση στις δύο περιοχές του Χαρκόβου και του Σούμι.

«Μπορώ να πω ότι ο πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο και ότι αυτή η επίθεση έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Σίρσκι σε συνέντευξή του στην ουκρανική έκδοση LB.

strong>«Εδώ και αρκετές ημέρες, σχεδόν μια εβδομάδα, παρατηρούμε σχεδόν διπλασιασμό του αριθμού των εχθρικών επιθέσεων σε όλες τις κύριες κατευθύνσεις (στη γραμμή του μετώπου)», είπε.

Η Μόσχα βρίσκεται κοντά στο να απωθήσει πλήρως τις ουκρανικές δυνάμεις από τα ερείσματά τους στην περιοχή του Κουρσκ, την οποία κατέχουν από τον περασμένο Αύγουστο και η οποία βρίσκεται πάνω από τα σύνορα με την περιοχή του Σούμι.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι επίσης παρούσες στη γειτονική ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ.

Ο πόλεμος, στον πρώτο χρόνο του οποίου οι ρωσικές δυνάμεις αποκόμισαν σε σύντομο διάστημα εδαφικά κέρδη που ακολουθήθηκαν από ουκρανικές αντεπιθέσεις, έχει γίνει από τότε, πολύ περισσότερο ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, με τη Μόσχα να αποκομίζει σχετικά μικρά κέρδη, με το να πραγματοποιεί διαδοχικά κύματα επιθέσεων με διμοιρίες πεζικού.

