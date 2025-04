VIDEO: «Έπεσε σαν πέτρα» το ελικόπτερο με τον CEO της Siemens Ισπανίας και την οικογένειά του - Δείτε τη στιγμή που έσπασε ο έλικας στην ουρά του

Όπως μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο «έπεσε σαν πέτρα» στον ποταμό Χάντσον με αποτέλεσμα εκτός από την οικογένεια Εσκομπάρ να χάσει τη ζωή του και ο 36χρονος πιλότος.

«Άκουσα ένα δυνατό κρακ. Κοίταξα επάνω και είδα ένα ελικόπτερο να πέφτει και να συντρίβεται στο νερό. Δεν είδα κανέναν να επιπλέει» είπε αυτόπτης μάρτυρας στους New York Times.

Dear God



The rotor came off this helicopter



There was nothing the pilot could do after that



Maintenance history will be a key part of this investigation



A family was reportedly onboard doing an aerial tour



Just awful 😢



pic.twitter.com/uU1IGJmpXE