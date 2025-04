To ChatGPT μπορεί πλέον να θυμάται πληροφορίες από προηγούμενες συνομιλίες

Παρόμοια με το ” Αποθηκευμένες πληροφορίες ” του Gemini, η λειτουργία σάς επιτρέπει να πείτε στο ChatGPT σχετικά με τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας, το είδος των απαντήσεων που προτιμάτε, τους διατροφικούς περιορισμούς σας και άλλα τέτοια.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε στον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης ότι σας αρέσει το ψάρι και θα θυμάται αυτό το γεγονός και την επόμενη φορά που θα του ζητήσετε προτάσεις για εστιατόρια σε μια συγκεκριμένη περιοχή, θα ξέρει να προτείνει ωραία μέρη που σερβίρουν ψάρι.

Αυτό που λείπει από τη δυνατότητα μνήμης του ChatGPT, ωστόσο, είναι η δυνατότητα ανάκλησης πληροφοριών που δεν έχουν τροφοδοτηθεί ρητά σε αυτό. Τώρα, όμως, αυτό αλλάζει.

Το Gemini της Google μπορεί να κάνει και τα δύο. Μπορεί να καταχωρίσει πληροφορίες που του λέτε ρητά να θυμάται και μπορεί επίσης να ανακαλεί προηγούμενες συνομιλίες. Τώρα, επιτυγχάνοντας ισοτιμία με το Gemini, το ChatGPT μπορεί να ανακαλέσει και προηγούμενες συνομιλίες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να είναι σε θέση να σας δώσει πιο συναφείς και σχετικές απαντήσεις, συνδυάζοντας αυτά που θέλετε να γνωρίζει και αυτά που γνωρίζει προληπτικά.

«Οι νέες συνομιλίες βασίζονται φυσικά σε αυτά που ήδη γνωρίζει για εσάς, κάνοντας τις αλληλεπιδράσεις να αισθάνονται πιο ομαλές και μοναδικά προσαρμοσμένες σε εσάς», έγραψε το OpenAI σε ένα tweet που περιγράφει τη λειτουργία, προσθέτοντας ότι οι χρήστες διατηρούν πάντα τον έλεγχο. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να εξαιρεθούν από τη χρήση της μνήμης ChatGPT σε ορισμένες συνομιλίες ή να απενεργοποιήσουν εντελώς τη λειτουργία.

Η δυνατότητα θα είναι ενεργοποιημένη για εσάς από προεπιλογή. Ωστόσο, εάν έχετε ήδη εξαιρεθεί από τη μνήμη ChatGPT, το ChatGPT δεν θα αναφέρεται σε προηγούμενες συνομιλίες μέχρι να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τη λειτουργία. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν επίσης την επιλογή να τροποποιήσουν και να αλλάξουν όσα γνωρίζει ήδη το εργαλείο AI για εσάς, ενώ η είσοδος σε μια προσωρινή συνομιλία θα αποτρέψει αυτόματα το ChatGPT από το να αναφέρεται σε υπάρχουσες συνομιλίες και επίσης θα εμποδίσει τη χρήση της τρέχουσας (προσωρινής) συνομιλίας από το να επηρεάσει τη μνήμη.

Η δυνατότητα αναφοράς σε προηγούμενες συνομιλίες διατίθεται από σήμερα σε όλους τους συνδρομητές ChatGPT Plus και Pro παγκοσμίως, εκτός από τους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Οι χρήστες Team, Enterprise και Education θα αποκτήσουν πρόσβαση “σε λίγες εβδομάδες”, αναφέρει η OpenAI. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πότε θα μπορούσε να επεκταθεί σε χρήστες που δεν πληρώνουν.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY