Φρίκη στη Σούμι της Ουκρανίας από ρωσική επίθεση την Κυριακή των Βαΐων - 31 νεκροί, χτυπήθηκε τρόλεϊ με επιβάτες

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές την ώρα που πλήθος κόσμου κατευθυνόταν προς την εκκλησία κρατώντας κλαδιά ιτιάς, όπως συνηθίζεται για τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω της Κυριακής των Βαΐων. Ένας από τους πυραύλους έπεσε πάνω σε τρόλεϊ γεμάτο επιβάτες, προκαλώντας χάος.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν απανθρακωμένα οχήματα, πτώματα στον δρόμο και αιμόφυρτους διασώστες να μεταφέρουν επιζώντες.

#BREAKING on this #PalmSunday morning, russians have hit city center in Ukrainian #Sumy with two ballistic missiles, while a lot of people were visiting churches in historical center. Heavy smoke rises from the city center. My friend says there are many victims. 1/2 ⬇️ pic.twitter.com/SMbQibOkIn