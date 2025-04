Σοκάρουν νέα βίντεο από τη ρωσική επίθεση στο Σούμι της Ουκρανίας -Στους 34 οι νεκροί, πάνω από 110 τραυματίες

Η επίθεση εξαπολύθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Σούμι, που βρίσκεται στη βόρεια Ουκρανία, και είναι η πιο θανατηφόρα για τη φετινή χρονιά. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, καλώντας κάλεσε για μια σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας, όπως άλλωστε καταδίκασαν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Συγκεκριμένα, «εξοργισμένος» από την «εγκληματική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Με μήνυμά του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα τονίζει ότι «η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει». Τονίζει, επίσης, ότι «οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση», καταγγέλλοντας την «αδιάκοπη» συνέχιση του πολέμου από τη Μόσχα. «Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ποια είναι η υποτιθέμενη βούληση για ειρήνη της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Γερμανός ηγέτης σε ανακοίνωση, καλώντας τη Ρωσία να «δεχτεί τελικά μια συνολική εκεχειρία».

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε γραπτή της ανακοίνωση καταδίκασε απερίφραστα την πολύνεκρη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας και αναφέρθηκε στις προσπάθειες, με στόχο την επικράτηση της ειρήνης. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Κατά την ιερή ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, στο Σούμι πραγματοποιήθηκε μια ακόμη φρικιαστική και άνανδρη ρωσική επίθεση η οποία προκάλεσε, για μια ακόμη φορά, θύματα στον άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων-δυστυχώς- υπάρχουν και παιδιά. Καταδικάζω με αποφασιστικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή βία, η οποία αντιβαίνει σε κάθε πραγματική ειρηνευτική προσπάθεια που προάγεται από τον πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται με πεποίθηση από την Ιταλία, μαζί με την Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους. Εκφράζω τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα».

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων» ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Russians just fired ballistic missiles into the city center of Sumy on the morning of Palm Sunday, while people crowded streets on the way to church services.



An absolute massacre. pic.twitter.com/euxfXgkBk6