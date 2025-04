Iσραήλ: Συναγερμός σε όλη τη χώρα για εκτοξεύσεις πυραύλων από την Υεμένη - Δείτε βίντεο

“Σειρήνες ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ αφότου εξακριβώθηκε ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Τα αποτελέσματα εξετάζονται”, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση στα εβραϊκά, ο στρατός ανέφερε ότι δύο “πύραυλοι” εκτοξεύτηκαν “κατά τα φαινόμενα” από την Υεμένη.

“Προσπάθειες αναχαίτισης έλαβαν χώρα, και τα αποτελέσματά τους εξετάζονται”, διευκρίνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

Interceptor missile trails light up Tel Aviv skies after a projectile fired from Yemen triggers sirens across Israel. pic.twitter.com/nHlZY2RfsX