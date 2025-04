VIDEO: Αεροπειρατεία σε πτήση στο Μπελίζ – Επιβάτης πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη

Σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται την αστυνομία, ο αεροπειρατής ζητούσε τον ανεφοδιασμό του αεροσκάφους για να μεταβεί σε άλλη χώρα. Τον αεροπειρατή πυροβόλησε επιβάτης, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Νεκρός είναι ο Ακινιέλα Σάουα Τέιλορ, ένας 49χρονος από την Καλιφόρνια. Στη συγκεκριμένη πτήση της Tropic Air υπήρχαν 14 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων του Τέιλορ και άλλου ενός Αμερικανού, σύμφωνα με το ABC.

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that "all flights are grounded" and that staff are "freaking out." pic.twitter.com/u7diuQYXfa