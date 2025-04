Ετοιμάστε τα ποπκορν και απολαύστε: Οι καλύτερες σειρές του Netflix για το 2025 μέχρι τώρα - Δείτε trailers

Γενικά πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι ακούμε ολοένα και περισσότερο την ατάκα "δεν έχω πια Netflix". Παρόλα αυτά, υπάρχουμε κι εμείς που πιστεύουμε ότι θα καλυτερέψει η κατάσταση, αργά ή γρήγορα και που ψάχνουμε μέσα στις τόσες παραγωγές να βρούμε τις καλύτερες.

Ποιες είναι λοιπόν, οι καλύτερες σειρές του Netflix για το 2025 μέχρι στιγμής; Τις βρίσκεις παρακάτω - κατά την ταπεινή μας άποψη πάντα:

The Clubhouse: A Year with the Red Sox

Το The Clubhouse: A Year with the Red Sox είναι μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ από τον Greg Whiteley, τον δημιουργό των Last Chance U και Cheer, η οποία μας μεταφέρει στα αποδυτήρια του Fenway Park για να καταγράψει το χρονικό των Boston Red Sox του 2024. Ενώ οι βαθιά πιστοί οπαδοί της Βοστώνης είδαν την ομάδα τους να παίζει μια αδιάφορη σεζόν, το The Clubhouse ξεφεύγει από τις κλισέ συμβάσεις του αθλητικού δράματος για να αποκαλύψει την προσπάθεια, τον ιδρώτα και τους τραυματισμούς που απαιτούνται στο κορυφαίο επίπεδο. Μπορεί οι Red Sox να έκλεισαν τη σεζόν με ρεκόρ 81-81, αλλά ο Whiteley παραμένει αήττητος.

American Primeval

Οι Duttons του Yellowstone έχουν περάσει από την κόλαση, αλλά η ιστορία τους μοιάζει παιχνιδάκι σε σύγκριση με το American Primeval. Σε αυτή τη νέα ιστορική μίνι σειρά σε σκηνοθεσία Peter Berg (Friday Night Lights) και σενάριο Mark L. Smith (σεναριογράφος του The Revenant), ο πόλεμος της Γιούτα το 1857-58 είναι το σκηνικό για μια ιστορία μιας ανύπαντρης μητέρας (Betty Gilpin) που βρίσκεται σε φυγή επειδή καταζητείται για τη δολοφονία του συζύγου της. Ο Taylor Kitsch συμπρωταγωνιστεί ως ένας τραχύς ορειβάτης που παλεύει με το δικό του παρελθόν και όλα μαζί δείχνουν πολύ πιο συναρπαστικά σε αυτό το ενδιαφέρον τοπίο με ερήμους, βουνά και χιονισμένα δάση όπου εκτυλίσσονται.

Running Point

Πολλοί το παρομοιάζουν με το Ted Lasso και πολύ κακώς το κάνουν· γιατί η η Isla Gordon της Kate Hudson αφετέρου καλείται μέσα σε μια νύχτα να γίνει νέα πρόεδρος του επαγγελματικού τμήματος μπάσκετ της οικογένειάς της, επειδή ο αδερφός της πρέπει να πάει για αποτοξίνωση. Η σειρά είναι πράγματι πολύ διασκεδαστική, και πώς να μην είναι άλλωστε καθώς στην παραγωγή της έχει ονόματα όπως οι Ike Barinholtz και Mindy Kaling αλλά και τη σεναριογράφο του Only Murders In The Building, Elaine Ko.

When Life Gives You Tangerines

Αν ψάχνεις κάτι ρομαντικό να δεις, το When Life Gives You Tangerines είναι μια νέα νοτιοκορεατική εύπεπτη δραμεντί που παρακολουθεί -με μη γραμμικό τρόπο- το δια βίου ειδύλλιο μεταξύ της ατίθασης Oh Ae-sun (IU) και του πιο πειθαρχημένου Yang Gwan-sik (Park Bo-gum). Η σειρά ξεκινά το 1951 στο νησί Τζέτζου και διατρέχει δεκαετίες για να δει τον έρωτα να ανθίζει -με την εναλλαγή των εποχών στο παρασκήνιο- ανάμεσα σε δύο εντελώς αντίθετες προσωπικότητες. Πέρα από τη γλυκιά ιστορία της, η σειρά When Life Gives You Tangerines έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τον ρεαλισμό και τη γαλήνια νοσταλγία της. Αν ο Wes Anderson ή ο Yasujirō Ozu έφτιαχναν μια κορεατική τηλεοπτική σειρά, κάπως έτσι θα έμοιαζε λογικά.

Court of Gold

Η σκια της απίθανης ολυμπιακής ομάδας μπάσκετ ανδρών των ΗΠΑ του 1992 -ή αλλιώς Dream Team- αρχίζει να απομακρύνεται. Στους Αγώνες του 2024 στο Παρίσι υπήρξε πληθώρα διεθνών ταλέντων από έθνη όπως η Γαλλία, ο Καναδάς και η Σερβία, γεγονός που ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναβαθμιστούν όπως δεν είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες. Το Court of Gold, με το ζεύγος Obama μεταξύ των παραγωγών του, είναι ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει το υψηλού προφίλ δράμα γύρω από το μπάσκετ ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Παρακολουθούμε τους σούπερ σταρ του ΝΒΑ Lebron James, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant,​​​​ και άλλους να συγκεντρώνονται σαν τους Εκδικητές για να διεκδικήσουν την αμερικανική κυριαρχία - ή αλλιώς να υποκύψουν σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Gone Girls: The Long Island Serial Killer

Το Gone Girls μπορεί να μοιάζει με άλλη μια φρικιαστική σειρά αληθινών εγκλημάτων του Netflix, αλλά τα φαινόμενα απατούν. Η σκηνοθέτης Liz Garbus επιστρέφει στη φρικτή δολοφονία των σεξεργατριών που ενέπνευσε την ταινία της, Lost Girls (2020). Αυτή τη φορά, εστιάζει την κάμερά της στις πραγματικές οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες δεν εγκατέλειψαν ποτέ τα αιτήματά τους για δικαιοσύνη -ακόμη και όταν ο κόσμος απέτυχε να δώσει σημασία. Παρότι το Gone Girls δεν μπορεί παρά να επιμείνει στις συμβάσεις αληθινών εγκλημάτων, με ακόμα πιο αφηρημένες αναπαραστάσεις των γεγονότων, λήψεις με drone από τα προάστια το σούρουπο και σκληρή εξέταση της ανικανότητας των διωκτικών αρχών, είναι μια αναζωογονητικά νηφάλια παραγωγή: Δηλαδή μια πιο βασισμένη στα γεγονότα προσέγγιση για τη διερεύνηση της υπόθεσης από ό,τι θα μπορούσαν να κάνουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελαν να την εκμεταλλευτούν μυθοπλαστικά.

Apple Cider Vinegar

Εδώ ίσως να έχουμε την πρώτη σειρά που καταγράφει την εποχή του Instagram τόσο γλαφυρά. Βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη βασιλεία του τρόμου της Belle Gibson ως απατεώνισσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Kaitlyn Dever υποδύεται την Belle, η οποία ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει καρκίνο και εκμεταλλεύεται τη φήμη της στο Insta για να προωθήσει επιστημονικά αμφίβολη εναλλακτική ιατρική. Εν τω μεταξύ, η Belle μπαίνει σε μια πικρή αντιπαλότητα με την blogger υγείας Milla, την οποία υποδύεται η Alycia Debnam-Carey του Fear the Walking Dead (και βασίζεται στην πραγματική Jessica Ainscough). Έχει πράγματι καρκίνο, κι όμως βλέπει την Belle να επισκιάζει το προφίλ της στο διαδίκτυο. Το Apple Cider Vinegar είναι μια καυτή σάτιρα του influencing που λίγο πολύ μας αφορά όλους.

Adolescence

Και μόνο τόσο που συζητήθηκε, δε θα μπορούσε να λείψει από τη λίστα αυτή. Στις έξι το πρωί, σε μια αγγλική πόλη, η αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι μιας οικογένειας για να συλλάβει έναν δεκατριάχρονο που είναι ύποπτος για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς του. Από εδώ και πέρα, η ζωή του Jamie Miller δεν θα είναι ποτέ πια ίδια. Με επίκεντρο τη σύλληψή του, η σειρά εξερευνά την ψυχολογία των σημερινών θυμωμένων νεαρών αγοριών, ενώ παράλληλα βυθίζει το κοινό στις λεπτομέρειες των διαδικασιών της βρετανικής αστυνομίας.

