«Η Κεντρική Διεύθυνση του Ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης για την πόλη της Μόσχας έλαβε μήνυμα για φωτιά στο Presnenskaya embankment. Ένα αυτοκίνητο καίγεται στον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός διοικητικού κτιρίου» δήλωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι της πυρκαγιάς στο αυτοκίνητο προηγήθηκε έκρηξη.

Three explosions followed by a large fire in #Moscow... Emergency service are in route. Looks like a parking garage.#OSINT pic.twitter.com/yp64QHhDeO