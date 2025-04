Τον έπιασε πόνος στην κοιλιά

Ειδικότερα, ο «Σακ» εδώ και χρόνια παρουσιάζει μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές του καναλιού, με όνομα «Shaqtin' a Fool», στην οποία κάνει ρεζίλι παίκτες του NBA, για αστείες στιγμές τους μέσα στα παιχνίδια.

Στον αέρα της εκπομπής post game, μετά το ματς των Πίστονς με τους Νικς, στο Σακίλ έτυχε κάτι απρόοπτο, τον έπιασε πόνος στην κοιλιά και έτρεξε γρήγορα στην τουαλέτα ενώ η εκπομπή ήταν στον αέρα.

Όπως ήταν φυσικό, οι συμπαρουσιαστές του...τον τρόλαραν δεόντως.

Shaq had to hustle out of Studio J 🤣😅 pic.twitter.com/HcAXHjqUki