Ο Τζούλιαν Ασάνζ στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου - Η σχέση του με τον ποντίφικα

Ο ιδρυτής του WikiLeaks παρευρέθηκε στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, εκφράζοντας οικογενειακώς «την ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη του Πάπα κατά τη διάρκεια της δίωξης του Τζούλιαν Ασάνζ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η σύζυγός του, Στέλλα Ασάνζ.

«Τώρα που ο Τζούλιαν είναι ελεύθερος, ήρθαμε όλοι στη Ρώμη για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη της οικογένειάς μας για την υποστήριξη του Πάπα κατά τη διάρκεια της δίωξης του Τζούλιαν.

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is