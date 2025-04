Διεθνής κινητοποίηση για τις πυρκαγιές στο Ισραήλ – Άμεση η ανταπόκριση της Κύπρου

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κύπρος έθεσε στη διάθεση του Ισραήλ τις δυνατότητες που έχει, τόσο σε εναέρια μέσα όσο και σε επίγειες δυνάμεις και παραμένει σε άμεση επαφή με τις αρχές της γειτονικής χώρας.

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΚΥΠΕ, προηγήθηκε αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Κύπρου, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται ενημέρωση από το Ισραήλ για τις ακριβείς ανάγκες.

🚨🗞️URGENT: Jerusalem’s Hadassah Hospital EVACUATED! Israel battles raging fires, Foreign Minister pleads for help from neighbors. #Jerusalem #IsraelFires #BreakingNews Watch the video 🚨👇🚨 pic.twitter.com/5atZhw2cfl

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ΤPS, εκτός από την Κύπρο ζητήθηκε επίσης βοήθεια από την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία και την Βουλγαρία.

Όπως μεταδίδεται, σύμφωνα με την επείγουσα επιχειρησιακή ανάγκη, όπως ορίζεται από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διάσωσης, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών, να ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας βοήθειας για πυροσβεστικά αεροσκάφη.

BREAKING:



The firestorm has reached an Israeli military base in Central Israel.



Flames have engulfed parts of the facility, with Israeli soldiers trapped inside their barracks.



Hheavy smoke and structural damage, raising fears of casualties. pic.twitter.com/jNkUTWIDE9