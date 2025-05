Πέθανε στα 116 της η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - Πώς κατάφερε να «ξεγελάσει» το χρόνο

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από δύο διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων μακροβιότητας, την US Gerontological Research Group (GRG) και το LongeviQuest.

Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1908, η αδελφή Ινά ήταν η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα παγκοσμίως μετά τον θάνατο της Γιαπωνέζας Τομίκο Ιτόοκα τον Ιανουάριο, η οποία είχε φτάσει επίσης τα 116 έτη.

Sister Inah Canabarro Lucas of Brazil is now the World's Oldest Person at age 116. Video from our visit with her in February 2024: https://t.co/K2z7rp1omW

Το μοναστικό τάγμα της εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την «αφοσίωση και την πίστη» που χαρακτήριζαν τη ζωή της, ενώ το LongeviQuest, σε σχετικό αφιέρωμα, αποκάλυψε ότι η Ινά ήταν ένα εύθραυστο παιδί και πολλοί αμφέβαλλαν αν θα επιβίωνε τα πρώτα της χρόνια. Η ίδια απέδιδε τη μακροζωία της στον Θεό, λέγοντας: «Αυτός είναι το μυστικό της ζωής. Είναι το μυστικό των πάντων.»

Η Ινά Κανάμπαρο έγινε μοναχή το 1934, σε ηλικία 26 ετών, μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Για τα 110ά της γενέθλια, είχε λάβει ειδική ευλογία από τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος απεβίωσε μόλις την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 88 ετών.

Παρά το γεγονός ότι ισχυριζόταν πως είχε γεννηθεί στις 27 Μαΐου 1908, οι επίσημες καταγραφές επιβεβαιώνουν ως ημερομηνία γέννησής της την 8η Ιουνίου 1908, όπως ανέφερε ο διευθυντής του GRG, Ρόμπερτ Γιανγκ.

We are saddened to confirm that Inah Canabarro Lucas, World's Oldest Person, has died at age 116. Ethel Caterham of the United Kingdom is now the World's Oldest Person. May Sister Inah Rest in Peace.